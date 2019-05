‘Als ik Man City was, zou ik hem op dit moment boven De Ligt verkiezen’

Matthijs de Ligt geldt momenteel als een van de meest begeerde centrale verdedigers op de Europese velden en de aanvoerder van Ajax wordt in verband gebracht met een overstap naar clubs als Barcelona, Manchester United en Juventus. Jermaine Jenas is onder de indruk van de kwaliteiten van de jonge stopper, maar hij vraagt zich ook af of er op dit moment geen betere verdedigers te krijgen zijn.

“Ik denk dat hij een geweldige speler is. Hij is een groot talent en hij is pas negentien jaar oud. Hij heeft natuurlijk ook leiderschapskwaliteiten die gerespecteerd worden door zijn medespelers. Ik denk echter dat Harry Maguire op dit moment een betere speler is”, vertelt de voormalige middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur aan de BBC.

Jenas is dan ook van mening dat Premier League-koploper Manchester City er goed aan zou doen om zich aankomende zomer bij Leicester City te melden: “Als ik Manchester City was, zou ik Maguire op dit moment boven De Ligt verkiezen. De Ligt is een topspeler, maar als ik Maguire zie spelen tegen Manchester City, hoe sterk hij aan de bal is en de manier waarop hij de duels aangaat. Ik zie, op het leeftijdsaspect na, eigenlijk geen dingen die De Ligt doet en die Maguire niet kan.”

De 26-jarige Maguire is sinds 2017 actief bij the Foxes en was ook een basiskracht in het Engelse nationale team dat het afgelopen zomer tot een vierde plek op het WK in Rusland wist te schoppen. De centrale verdediger werd vervolgens hardnekkig in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar van een vertrek uit Leicester kwam het vooralsnog niet.