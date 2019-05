‘Barça begint ‘asalto final’ na boven marktprijs liggende aanbiedingen’

De overgang van Matthijs de Ligt naar Barcelona leek wekenlang slechts een kwestie van tijd. Sport berichtte vrijdag echter dat er een patstelling is ontstaan vanwege de verhoogde salariseisen van het kamp van de jonge verdediger en de aanvoerder van Ajax is zaterdag opnieuw onderwerp van gesprek in het Spaanse medium. Barça zou inmiddels de ernst van de situatie onderkennen en een ‘asalto final’, laatste aanval, voorbereiden.

Paris Saint-Germain, Juventus en Bayern München hadden zich eigenlijk al neergelegd bij de verhuizing van De Ligt naar het Camp Nou, maar de Europese topclubs hebben vanwege de houding van zaakwaarnemer Mino Raiola weer nieuwe hoop gekregen. Sport schrijft zelfs dat Ajax een aantal aanbiedingen heeft binnengekregen die ‘ver boven marktprijs’ liggen. Barcelona weet dat het kamp-De Ligt hierop gewacht heeft om een financieel zo gunstig mogelijke situatie te creëren en de club is van plan om op korte termijn actie te ondernemen.

Het dossier ligt inmiddels op het bureau van voorzitter Josep Maria Bartomeu, die begin dit jaar ook het laatste zetje gaf aan de transfer van Frenkie de Jong. De komst van De Ligt geniet absolute prioriteit in Catalonië en Barcelona heeft nog steeds goede hoop dat het erin zal slagen om de Oranje-international over te nemen van Ajax. De kans is echter wel aanwezig dat de club dieper in de buidel zal moeten tasten dan het eigenlijk van plan was.

De kampioen van Spanje wilde de transfer van De Ligt in eerste instantie namelijk spiegelen aan die van De Jong, door ongeveer eenzelfde, of iets lagere transfersom, te betalen en hem een contract van dezelfde orde van grootte voor te leggen. De Jong maakt na dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro de overstap naar zijn nieuwe werkgever. Vanwege de recente prestaties van Ajax en de ontwikkelingen op de transfermarkt is de waarde van de stopper echter geëxplodeerd. De negentienjarige De Ligt geldt momenteel als de meest begeerde centrale verdediger van Europa en wordt gezien als een speler die voor de komende tien of vijftien jaar bepalend kan zijn.

Barcelona houdt wel vertrouwen in de goede afloop, daar de jongeling graag samen wil spelen met De Jong en Lionel Messi en ook van de stad houdt. Het al dan niet slagen van de transfer van De Ligt heeft overigens ook grote invloed op de rest van de transferplannen van de Spaanse grootmacht. Barça is verder in de markt voor een nieuwe aanvaller om Luis Suárez te ondersteunen en wil hier pas aan gaan werken als er duidelijkheid is over De Ligt. Een grote investering in de Ajacied betekent in dat geval waarschijnlijk dat er minder geld overblijft voor de gewenste offensieve versterking.