De Ligt: ‘Wij Nederlanders doen soms net alsof Tottenham een B-ploeg is’

Ajax zette dinsdagavond een geweldige stap in de richting van de finale van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag won in Londen met 0-1 van Tottenham Hotspur en moet het volgende week woensdag in de eigen Johan Cruijff ArenA afmaken. “De uitgoal is het belangrijkste”, erkende Matthijs de Ligt na afloop van het duel in Londen, in gesprek met Veronica en Ziggo Sport.

De treffer van Donny van de Beek in het eerste bedrijf betekent dat Ajax zichzelf een goede uitgangspositie voor het weerzien in Amsterdam heeft verschaft. “Die bal op de paal van David Neres was jammer”, wees hij op de grote kans in de 77e minuut. “Dan had je er nog lekkerder ingezeten. Wij Nederlanders doen soms net alsof Tottenham een of andere B-ploeg is waar we wel even overheen lopen. Wij weten wel beter.”

“Als je dat tempo ziet en wat voor spelers ze hebben. We waren op en top scherp, waardoor we toch wonnen.” De selectie wilde dan ook niets van een favorietenrol weten. “We hebben ons daarvoor afgesloten. Maar het is misschien toch lekker om als underdog de wedstrijd in te gaan. Zo hebben we tegen Bayern München, Real Madrid en Juventus gespeeld. Dan zag je dat we onze beste wedstrijden speelden.”

“Tottenham is gewoon een goede ploeg en dus moet je strijden. Zij spelen vooral de lange bal op Fernando Llorente”, analyseerde de verdediger de ontmoeting. “De eerste helft speelden we vooral in het begin erg goed.” Na de onderbreking werd op het scherpst van de snede gespeeld. “Een vechtpartij. We bleven echter maar tikken de hele wedstrijd. Maar dat kun je niet negentig minuten volhouden. Na een tijdje begonnen zij met de lange bal, toen kregen we het moeilijker. Maar we staan hier wel met de winst.”