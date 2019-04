Kasper ‘Luiberg’ aangepakt bij Rondo: ‘Psychisch niet fijn voor die jongen’

Kasper Dolberg stond dinsdag tegen Vitesse pas voor de tweede keer dit kalenderjaar negentig minuten op het veld bij Ajax. De spits moet Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic inmiddels voor zich dulden in de pikorde en dat is 'psychisch niet fijn voor die jongen', stelt Wim Kieft zondagavond bij Rondo. In het praatprogramma wordt de situatie van Dolberg uitgebreid besproken.

De 21-jarige Deen kwam dit seizoen tot 24 competitieduels, waarvan 15 als basisspeler, en scoorde 11 keer. Nadat hij in de eerste weken van het seizoen buitenspel stond met blessureleed, leek Dolberg de eerste spits te worden onder trainer Erik ten Hag. "Aan het begin van het seizoen was het de bedoeling dat hij in de spits zou spelen en dat Tadic en Huntelaar meer aan de zijkanten zouden blijven. Maar hij kon zijn vorm maar niet vinden, terwijl Huntelaar steeds beter speelde en bepalender werd", analyseert Kieft.

"Dat vreet aan je. Als je concurrent alle krediet en lof krijgt, terwijl jij zoekende bent en je vertrouwen niet groot is, dan is dat mentaal hartstikke moeilijk", weet de voormalig spits van het Nederlands elftal, Ajax en PSV. Volgens tafelgenoot Ruud Gullit is het voor zowel Huntelaar als Dolberg 'nog vervelender' dat Tadic eigenlijk een gelegenheidsspits is. "Hij staat daar om tactische redenen. Hij heeft heel goed ingevuld, maar hij staat er alleen omdat het qua voetbal beter uitkomt."

Aad de Mos vraagt zich af of Dolberg nog mee kan bij Ajax. Toen hij aan het begin van het seizoen geblesseerd was, schaafde Ajax aan de speelstijl die het nu goed beheerst. "Ajax heeft zich ontwikkeld in het balverlies-gedeelte, met dat jagen. En als ik hem zie, dan vind ik hem geen Dolberg maar Luiberg. Hij zet geen druk, hij wacht maar op die goal. Zijn focus ligt alleen op het goals maken. Maar hij moet wel mee in dat druk zetten, zoals tegen Juventus."