Van Bommel: ‘Hij vindt zelf dat hij moeite heeft met ons spelconcept’

Érick Gutiérrez kwam afgelopen zomer als grote aankoop binnen bij PSV, maar de middenvelder is er nog niet in geslaagd om een onbetwiste basisplaats te veroveren onder Mark van Bommel. Hoewel de oefenmeester de afgelopen weken flink aan het schuiven is geweest met zijn middenveld, blijven de kansen voor Guti vooralsnog beperkt. Van Bommel gaat er echter wel van uit dat hij in de toekomst vaker een beroep zal doen op de Mexicaan.

“Wij hebben een bepaald spelconcept waarin je heel specifieke dingen van spelers vraagt. Daar is hij naar op weg. Dat vind ik helemaal niet erg. Je moet hem die tijd juist gunnen. Hij komt binnen met een bepaald verwachtingspatroon en wordt beetje bij beetje beter”, laat de trainer woensdagmiddag weten via de officiële kanalen van zijn club. “Aanvallend is hij sterk, maar hij heeft ook zelf aangegeven dat hij moeite heeft met het spelconcept zoals we dat in Nederland hebben.”

“Het komt er wel uit hoor. Daar maak ik me echt geen zorgen over. Het is een heel goede speler die in mijn ogen wat langer de tijd nodig heeft. Dat is toch helemaal niet erg?”, vervolgt Van Bommel. De trainer bereidt zich momenteel met zijn ploeg voor op de wedstrijd tegen Willem II van donderdagavond en de opdracht tegen de Tilburgers is duidelijk. Doordat Ajax dinsdag al met 4-2 van Vitesse won, zullen er drie punten gepakt moeten worden om weer op gelijke hoogte te komen met de titelconcurrent.

“Wij moeten winnen. Zo simpel is het. Al weken”, is hij duidelijk. Het doelsaldo is momenteel dik in het voordeel van de Amsterdammers en lijkt daarom geen rol meer te zullen spelen in de laatste drie wedstrijden van het seizoen: “Ajax is de favoriet nu. Wij moeten winnen, ongeacht wat Ajax doet. Dus of we nu voor, na of gelijktijdig met Ajax spelen, dat maakt niets uit”, sluit Van Bommel af.