Tien man van Ajax overleven loodzware avond in Groningen

Ajax heeft ternauwernood een flinke dreun in de titelstrijd weten te voorkomen. De koploper van de Eredivisie kende zaterdag een zware avond op bezoek bij FC Groningen, maar won dankzij een laat doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar met 0-1. De matchwinner kon de wedstrijd zelf niet afmaken, want hij kreeg zes minuten voor tijd zijn tweede gele kaart. Niettemin heeft Ajax weer een voorsprong van drie punten op PSV, dat zondag thuis aantreedt tegen ADO Den Haag.

Ajax opteerde voor de zogenoemde 'Champions League-opstelling', met Dusan Tadic in de spits tegen zijn oude club. Die variant werd onlangs ook al toegepast in competitieduels met Willem II (1-4 zege), PSV (3-1 zege) en AZ (1-0 nederlaag) en is dus zeker niet exclusief voor wedstrijden in het miljardenbal. Bij Groningen waren de ogen onder meer gericht op Ajax-huurling Kaj Sierhuis. Zowel Tadic als Sierhuis kwam in de eerste helft echter niet vaak in het spel voor, want gevaar voor beide doelen was vrij zeldzaam. De grootste mogelijkheid voor Ajax was in de zevende minuut voor Matthijs de Ligt, die een vrije trap van Lasse Schöne tegen de paal kopte. Groningen hield over het geheel echter vrij gemakkelijk stand in de eerste helft.

De ploeg van Danny Buijs begon enthousiast, werd daarna teruggedrongen en kroop in de slotfase weer uit de schulp. Een licht van richting veranderd schot van Ludovit Reis zeilde vijf minuten voor rust net langs het doel van André Onana en dat betekende het enige serieuze wapenfeit van de thuisclub voor rust. Trainer Erik ten Hag van Ajax zal blij zijn geweest dat hij geen wissels hoefde door te voeren in het eerste bedrijf, want op verschillende momenten kregen Tadic, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt last van pijntjes in het Hitachi Capital Mobility Stadion.Groningen, dat de voorgaande zeven thuisduels op rij had gewonnen, bood ook na rust goed partij aan de koploper van de Eredivisie. Met fel voetbal op het middenveld bemoeilijkte de thuisploeg de opbouw van Ajax zeer.

Er kwamen ook serieuze kansen voor Groningen: negen minuten na de onderbreking volleerde Sierhuis over; even daarna dook Ritsu Doan volledig vrij op voor het doel van Onana na een combinatie met Sierhuis en schoot hij van dichtbij naast. In de hoop een doorbraak te forceren koos Ten Hag er na een klein uur voor om Huntelaar binnen de lijnen te brengen als vervanger van Lasse Schöne. Ajax voerde de druk op naarmate de tweede helft vorderde. Groningen kwam goed weg, toen ex-Ajacied Deyovaisio Zeefuik op de lijn voorkwam dat Tagliafico er 0-1 van maakte. De tijd begon te dringen voor Ajax, maar dertien minuten voor tijd bracht Huntelaar de verlossing.

Zeefuik kreeg de bal niet goed weg, waarna Huntelaar in het zestienmetergebied Tim Handwerker aftroefde in een duel, waarna hij van dichtbij snoeihard raak volleerde. Een vreugde-explosie, en een gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt, was het gevolg voor de invaller. Die gele kaart kwam hem nog duur te staan, want een overtreding leidde zes minuten voor tijd zijn tweede gele kaart in. Met een man minder moest Ajax alle zeilen bijzetten; Onana leverde een prachtige redding op een kopbal van Gladon. Ajax kwam ook met de schrik vrij toen Dennis Higler geen penalty toekende nadat Tagliafico de bal in het strafschopgebied tegen de arm leek te krijgen.