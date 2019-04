De Graafschap vreest voor ‘hele grote gevolgen’ bij Europees succes Ajax

De Graafschap is allesbehalve blij met de plannen van de KNVB om de wedstrijd tegen Ajax te verplaatsen als de Amsterdammers erin slagen de halve finale van de Champions League te bereiken. Alle wedstrijden in speelronde 33 worden traditiegetrouw tegelijk afgewerkt, maar de voetbalbond wil daar van afstappen om Ajax een goede voorbereiding te gunnen op de halve eindstrijd in het miljardenbal. “Ik ben er echt, echt heel ongelukkig mee”, reageert algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.



Als Ajax erin slaagt om Juventus uit de Champions League te knikkeren, wordt de wedstrijd tussen de huidige Eredivisie-koploper en De Graafschap vervroegd van zondag 28 april naar vrijdag 26 april. Dat zou betekenen dat de ploeg van Henk de Jong drie wedstrijden afwerkt in zes dagen tijd. Zaterdag 20 april gaat De Graafschap namelijk op bezoek bij VVV-Venlo en dinsdag 23 april wacht het thuisduel met concurrent FC Emmen. "Als we een serieuze competitie willen zijn in Nederland, zullen we de competitie prioriteit moeten geven", aldus Ostendorp tegen Omroep Gelderland.

Reden genoeg voor Ostendorp om de wedstrijden tussen Ajax en Juventus goed in de gaten te houden. Een halve finaleplaats voor de Amsterdammers komt niet goed uit voor De Graafschap. "Organisatorisch is het voor ons vrijwel onmogelijk om van zondag naar vrijdag te gaan, op een moment waarop het ook nog Koningsnacht is en er veel festiviteiten in de regio zijn. De vraag is of je dan veiligheid- en horecapersoneel kunt krijgen. Dat zou hele grote gevolgen hebben. De afspraak is dat alle wedstrijden tijdens de voorlaatste en laatste speelronde tegelijkertijd worden gespeeld."

Daarnaast lijkt het niet mogelijk om de degradatiekraker tegen Emmen te verplaatsen, ondanks dat de KNVB de mogelijkheden daartoe onderzoekt. Toch heeft Ostendorp begrip voor het feit dat de voetbalbond meedenkt met Ajax, zoals dat eerder al gebeurde tegen PEC Zwolle. "Maar het moet niet ten koste gaan van De Graafschap", stelt de directeur over zijn club, die met nog vijf wedstrijden voor de boeg op de zestiende plek staat. Naast de wedstrijden tegen VVV, Emmen en Ajax neemt de ploeg van De Jong het ook nog op tegen PSV (uit) en Vitesse (thuis).