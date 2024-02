‘NEC is na PSV en Feyenoord momenteel de best voetballende ploeg van Nederland’

NEC is na PSV en Feyenoord momenteel de best voetballende ploeg van Nederland, zo vindt Henk de Jong. De 59-jarige trainer van SC Cambuur speelt dinsdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen de Nijmegenaren en is lovend over het niveau van de tegenstander. “Zo goed vind ik ze echt en over de individuele klasse die ze in alle linies hebben hoeven we niet eens te hebben”, aldus De Jong op de clubsite.

De Friezen en NEC gaan dinsdagavond uitmaken wie zich als eerste club van dit seizoen mag gaan melden in de finale van de TOTO KNVB Beker. De Jong kijkt uit naar het treffen in het Cambuurstadion.

“Het is geweldig om te zien hoe deze wedstrijd leeft en de media-aandacht is alleen maar goed voor de club”, laat de trainer optekenen.

“Zondag waren er ook nog eens dik duizend supporters bij de training. Dat was fantastisch.” Cambuur verloor afgelopen vrijdag met 2-0 van FC Emmen, maar dat laten de spelersgroep en De Jong achter zich. De blik kan nu dan ook op NEC, dat grote indruk maakt op de trainer.

“Als ik puur naar het voetbal kijk, dan vind ik het na PSV en Feyenoord momenteel de best voetballende ploeg van Nederland. Zo goed vind ik ze echt en over de individuele klasse die ze in alle linies hebben hoeven we het niet eens te hebben”, vervolgt De Jong. “Maar er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal.”

Rogier Meijer gaat dinsdagavond Jasper Cillessen posteren onder de lat van NEC, zo maakte de trainer maandagmiddag bekend tegenover. Robin Roefs moet daardoor noodgedwongen verhuizen naar de bank en dat is een hard gelag voor de 21-jarige doelman, die dit seizoen alle bekerwedstrijden keepte.

"Dit is de eerste keer in 25 jaar dat deze club een finale kan halen. Dan vind ik dat de eerste keeper moet keepen", liet Meijer weten. "Robin stond niet te juichen. Hij was teleurgesteld." De Nijmegenaren moeten het in Friesland doen zonder Dirk Proper. Zijn blessure is te ernstig om mee te spelen. De eerste halve finale van de TOTO KNVB Beker begint dinsdagavond om 20:00 uur.

