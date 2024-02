SC Cambuur bereikt voor tweede keer in clubgeschiedenis halve finale KNVB Beker

SC Cambuur heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. In Leeuwarden bleek de ploeg van trainer Henk de Jong een maat te groot voor Vitesse: 3-1. De nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie was vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en won dankzij twee treffers van Milan Smit en een doelpunt van Fedde de Jong. Anis Hadj Moussa scoorde namens Vitesse.

Trainer Henk de Jong voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het Keuken Kampioen Divisie-duel met Willem II (1-1). Centraal achterin kwam Jhondly van der Meer binnen de lijnen, terwijl Agustin Anello voorin plaatsmaakte voor Daniël van Kaam.

Aan de overzijde werd er eveneens gewisseld. Beker-keeper Markus Schubert kwam in de ploeg voor Eloy Room en centraal achterin werd Nicolas Isimat-Mirin vervangen door Alois Oroz. Marco van Ginkel was evenmin van de partij: zijn honneurs werden waargenomen door Kacper Kozlowski. De voorhoede werd gevormd door Adrian Mazilu, Moussa en Mexx Meerdink.

Hoewel Cambuur de betere ploeg was, slaagde Vitesse erin 35 minuten lang stand te houden. Toen ging het toch mis. De Jong veroverde de bal op het middenveld en snelde richting het zestienmetergebied, waar hij de bal breed legde op Smit. De spits schoot raak in de linkerhoek: 1-0.

Halverwege de tweede helft dacht Cambuur de voorsprong te verdubbelen. Een afstandsschot van Thomas Poll na een afvallende bal werd gepareerd door Schubert. Het spel ging vervolgens verder en na een carambole voor het doel kon Smit van dichtbij binnenknikken, maar de maker van de 1-0 raakte de lat.

Ruim tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kwam Vitesse plotseling op gelijke hoogte. Met enig fortuin belandde de bal aan de rechterkant van de zestien voor de voeten van Moussa, die naar binnen sneed en met links in de korte hoek doel troef: 1-1.

Lang kon Vitesse niet ademhalen, want binnen twee minuten kreeg Cambuur opnieuw de voorsprong in handen. Moussa werd voorbijgespeeld door Poll, die de bal op de penaltystip klaarlegde voor De Jong. Laatstgenoemde schoot beheerst binnen.

De beslissing viel in de 88ste speelminuut. Uit de videobeelden bleek dat Ramon Hendriks hands had gemaakt in de zestien, waardoor arbiter Rob Dieperink een penalty toekende aan Cambuur. Smit schoot onberispelijk de 3-1 binnen.

