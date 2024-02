Henk de Jong adviseert Ajax tijdens live-uitzending: ‘Hij is een goede trainer’

Henk de Jong adviseert Ajax in zee te gaan met Pepijn Lijnders. Tijdens Veronica Offside vertelt de huidige trainer van SC Cambuur via een videoverbinding in gesprek met presentator Wilfred Genee dat hij ‘goede verhalen’ hoort over de assistent van Jürgen Klopp, die aan het einde van huidig seizoen afzwaait als trainer van Liverpool.

Tijdens de uitzending komt de eventuele opvolging van trainer John van ‘t Schip ter sprake. De Jong, zelf niet aanwezig in de studio maar even later wel via een videoverbinding, luisterde de discussie aan tafel mee.

Hoewel De Jong het ermee eens is dat Ron Jans een goede opvolger zou zijn van Van ‘t Schip, benadrukt hij vooral dat Lijnders in ieder geval een uitstekende assistent zou zijn voor de Amsterdamse ploeg.

“De beste assistent-trainer komt nu vrij. Hij zit nu bij Klopp. Dat zou een goede combinatie zijn. Er zijn mensen die goed functioneren als assistent, en dat is hij. Als je ook leest wat Klopp over hem zegt”, aldus De Jong.

Valentijn Driessen, eveneens te gast in het programma, bevestigt dat Lijnders inderdaad een geschikte kandidaat zou zijn voor de vacature assistent-coach. “Lijnders kan inderdaad heel goed met Martijn Beuker.”

Eerder op de dag opperde ook Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf Lijnders al als assistent. De Ajax-watcher zou hem graag naast hoofdtrainer Frank de Boer aan het werk zien.

“Wat ik een hele aardige zou vinden zou Frank de Boer zijn met Pepijn Lijnders als assistent", zei Verweij. "Lijnders heeft jarenlang bij Jürgen Klopp meegelopen, dus waarom zou dat niet kunnen werken?”

