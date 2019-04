Depay: ‘Ik ben teleurgesteld dat je zo reageert als captain van Juve’

De uitspraken van Leonardo Bonucci na afloop van het duel tussen Cagliari en Juventus (0-2) hebben het nodige stof doen opwaaien. De verdediger stelde dat zijn ploeggenoot Moise Kean niet provocerend had moeten juichen als reactie op de racistische geluiden in de Sardegna Arena. Mino Raiola, zaakwaarnemer van de negentienjarige aanvaller, is van mening dat clubs afscheid moeten nemen van spelers die racisme weigeren te veroordelen. Ook Memphis Depay laat zich op Twitter kritisch uit over Bonucci.

“Als er in een team mensen zitten die racisme niet willen bestrijden, moeten ze maar vertrekken. Sport heeft een belangrijke rol in de Italiaanse maatschappij. Er is veel racisme onder de Italianen. Maar racisme betekent onwetendheid en het is moeilijk om met onwetende mensen te praten. Niemand zou racisme moeten goedpraten, op welke manier dan ook. Er mogen geen excuses zijn”, zo tekent The Independent op uit de mond van Raiola.

@bonucci_leo19 Come capitano della Juventus sono deluso nella tua reazione, il ragazzo può gioire come vuole. Il suo ruolo ed essenziale per la sua squadra e gioca con tanto orgoglio per il suo paese Italia. Dev’essere rispettato per questo. We Will not be quiet! #SayNoToRacism — Memphis (@Memphis) April 3, 2019

“Italië zou op dit gebied juist voorloper moeten zijn, als je kijkt naar hoeveel Italianen er in het buitenland wonen. Je kan niet racist en Italiaan tegelijk zijn. Je kan niet mens en racist tegelijk zijn”, besluit de zaakwaarnemer. Eerder liet Raheem Sterling zich op social media al kritisch uit over de uitspraken van Bonucci. Depay, die op Twitter al liet weten dat het een ‘schande’ is dat racisme nog voorkomt in 2019, richt zich in een tweet ook tot de verdediger van Juventus.

“Ik ben teleurgesteld dat je zo reageert als aanvoerder van Juventus. De jongen kan juichen zoals hij zelf wil. Zijn rol is essentieel voor het team en hij speelt met waanzinnig veel trots voor Italië. Daar moet hij voor gerespecteerd worden. We zullen niet stil blijven”, tweet Depay in het Italiaans naar Bonucci. Ook Paul Pogba nam het op Instagram al op voor Kean en stelde dat de Italianen ‘wakker moeten worden’.