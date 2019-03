Uitblinker Depay gidst Oranje naar voortreffelijke start

Het Nederlands elftal is uitstekend begonnen aan zijn EK-kwalificatiecampagne. Oranje had donderdagavond in De Kuip weinig te duchten van Wit-Rusland en liep aan de hand van uitblinker Memphis Depay uiteindelijk uit naar een simpele overwinning: 4-0. Depay scoorde tweemaal en was ook betrokken bij de twee overige doelpunten. Zondagavond speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland zijn tweede kwalificatiewedstrijd in Groep C. Nederland zal dat duel als koploper van de poule beginnen; Noord-Ierland staat na een 2-0 zege op Estland voorlopig tweede.

Oranje had zich geen betere start kunnen wensen in Rotterdam, want de openingstreffer van Memphis Depay viel al na 50 seconden voetballen. De spits onderschepte een te korte terugspeelbal van Igor Shitov, waarna hij doelman Andrey Gorbunov half omspeelde en het leder uit een nog vrij lastige hoek in het doel schoof: 1-0. De treffer van Depay betekende het snelste doelpunt van Nederland sinds 26 maart 2005, toen Phillip Cocu in het WK-kwalificatieduel met Roemenië reeds na 35 seconden wist te scoren. De aanvaller van Olympique Lyon (25 jaar en 36 dagen) werd tevens de jongste Oranje-international met veertien interlandgoals sinds Patrick Kluivert (22 jaar en 339 dagen) in 1999.

Nederland maakte een gretige indruk en met name Depay liet zich in positieve zin gelden. Hij vuurde eerst van grote afstand rakelings naast, alvorens hij na twintig minuten op schitterende wijze aan de basis van de 2-0 stond. Depay controleerde met de rug naar het doel een voorzet van Denzel Dumfries, waarna hij Georgino Wijnaldum met een fraaie hakbal bediende. De middenvelder van Liverpool bleef oog in oog met Gorbunov kalm en verdubbelde vervolgens simpel de voorsprong van Oranje. Het elftal van Koeman had in de eerste helft weinig te duchten van de bezoekers. Jasper Cillessen leek zichzelf in de openingsfase in de problemen te brengen met een riskante pass, maar de doelman werd uiteindelijk gered door Frenkie de Jong. Op slag van rust was Oranje via Depay nog dicht bij een derde treffer, maar hij liep een voorzet van Ryan Babel ternauwernood naast.

Koeman voerde in de rust één wissel door: Davy Pröpper verving Marten de Roon op het middenveld, nadat laatstgenoemde in de eerste helft een gele kaart had ontvangen. Oranje ging op dezelfde voet verder en wist zijn voordelige marge tien minuten na de onderbreking verder uit te breiden. Wijnaldum werd in de zestien gevloerd door Mikhail Sivakov, waarna de strafschop die volgde op zeer overtuigende wijze werd benut door Depay: 3-0. Kort erna volgden direct de twee laatste wissels van Koeman: Babel maakte plaats voor Quincy Promes, terwijl de ogenschijnlijk niet geheel fitte Dumfries naar de kant werd gehaald ten faveure van Kenny Tete.

Voor Tete werd het een rampzalige invalbeurt, want de rechtsback liep amper één minuut na zijn rentree bij een sprint een hamstringblessure op. Hij moest de strijd direct staken, waardoor Oranje de laatste twintig minuten met tien man moest volmaken. Dertien minuten voor tijd stuitte Igor Stasevich op Cillessen, maar verder werd Nederland met een man minder nauwelijks aan het wankelen gebracht. Sterker nog: in minuut 86 volgde ook nog een vierde doelpunt voor de ploeg van Koeman. Depay schoot eerst op Gorbunov, waarna de uitblinker de bal uit de rebound hard voortrok. Virgil van Dijk stond vervolgens kort op het doel op de goede plek om met het hoofd te scoren.