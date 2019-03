‘ICC houdt Juventus uit angst voor arrestatie Ronaldo uit de VS’

De organisatie van de International Champions Cup laat Juventus komende zomer geen wedstrijden afwerken in de Verenigde Staten, vanwege het risico dat Cristiano Ronaldo wordt aangehouden, zo meldt de New York Times. De Portugese aanvaller wordt in de VS beschuldigd van verkrachting, aantijgingen die hij tot dusver altijd heeft ontkend. Juventus zal zijn wedstrijden in de ICC waarschijnlijk samen met Tottenham Hotspur en Manchester United afwerken in China en Singapore.

Juventus heeft een overeenkomst met de International Champions Cup voor meerdere jaren. De aantijgingen jegens Ronaldo zijn voor organisator Relevent Sports reden om het speelschema zo te vormen dat La Vecchia Signora buiten de Verenigde Staten blijft. Het programma van de ICC zal naar verwachting in de loop van volgende week bekend worden. Volgens een woordvoerder van Juventus is het 'normaal' om richting het oosten te gaan, nadat de voorbereiding op het nieuwe seizoen de afgelopen jaren in de Verenigde Staten plaatsvond.

Ronaldo wordt door de Amerikaanse Kathryn Mayorga ervan beschuldigd dat hij haar bijna tien jaar geleden heeft verkracht in een hotel in Las Vegas. Mayorga beweert samen met een vriendin na een stapavond te zijn uitgenodigd door Ronaldo op zijn hotelkamer in Palms Place. In de slaapkamer zou Ronaldo haar gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren. Mayorga gaf hierbij aan dat ze alleen wilde zoenen. Vervolgens zou Ronaldo haar anaal hebben verkracht. Daarna vroeg hij of ze pijn had. "Toen ging hij op zijn knieën en zei hij: 'Ik ben voor 99 procent een goede man. Ik weet niet wat er met die ene procent is.'", zei Mayorga.

Het verhaal kwam naar buiten in Der Spiegel, waarin Mayorga haar verhaal deed. Zij wilde eerder niet praten omdat ze met advocaten van Ronaldo tot een schikking was gekomen. Ze kreeg omgerekend 327.000 euro zwijggeld. Ronaldo heeft het verhaal eerder al ontkend. Hij noemde de woorden van Mayorga ‘nepnieuws’. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", schreef hij op Twitter. "Ik ga er alles aan doen om mijn naam te zuiveren en ik weiger mee te werken aan het mediaspektakel dat is gecreëerd door mensen die er ten koste van mij beter van willen worden."