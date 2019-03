‘Ergernissen’ bij Mark van Bommel: ‘Dan wordt het ineens saai of slecht’

Voor PSV staat zondagmiddag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma. Bij de Eindhovenaren draait het de afgelopen weken enigszins moeizaam. In de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen NAC Breda wist de huidige koploper van de Eredivisie niet te overtuigen, tot ongenoegen van een deel van het publiek in het Philips Stadion. PSV-trainer Mark van Bommel vindt het vervelend als de fans zich tegen zijn ploeg keren.

“Ik heb me eraan geërgerd. Als het even lijkt alsof het niet loopt, moet je geen eigen spelers gaan uitfluiten. Onze harde kern heeft een fantastische tegenreactie gegeven”, zo tekent het Eindhovens Dagblad op uit de mond van Van Bommel tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen VVV, die zondagmiddag om 12.15 uur wordt afgewerkt. De oefenmeester stelt dat PSV voor de winterstop de ‘lat hoog heeft gelegd’ en dat de mensen daardoor het nodige verwachten. “Met uitslagen als 5-0, 6-1 en 4-0”,

“Dan wordt een wedstrijd tegen de nummer achttien die je met 2-0 wint ineens saai of slecht. Ik snap dat niet. Je moet winnen. En natuurlijk kan het altijd beter”, zegt Van Bommel volgens het clubkanaal van PSV. De voorsprong van de Eindhovenaren op naaste achtervolger Ajax bedraagt voorlopig nog twee punten, al kwamen de Amsterdammers in de afgelopen weken dichterbij doordat PSV drie keer op rij punten liet liggen: tegen FC Utrecht (2-2), sc Heerenveen (2-2) en Feyenoord (1-1).

“Technische uitvoering is de manier van aannemen, inspelen, de goede kant opdraaien dat soort dingen. Het mooie is dat je dat heel snel kunt verbeteren. Dat is heel anders dan uit vorm zijn. En ik vind absoluut niet dat mijn spelers dat zijn”, zo heeft de oefenmeester wel enkele aanmerkingen op het spel van zijn ploeg tegen NAC. Het duel met VVV betekent een ontmoeting met huurling Lars Unnerstall. “Ik vind hem een goede keeper. Ik kan niet precies inschatten hoe hoog zijn niveau is, maar PSV koopt zo'n jongen niet voor niets.”