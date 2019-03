‘Ik zou Michel Vlap graag bij Feyenoord zien en Sam Lammers bij PSV’

SC Heerenveen heeft met Kik Pierie, Sam Lammers, Michel Vlap en Mitchell van Bergen vier grote talenten in huis in de leeftijd tot en met 21 jaar. In deze aflevering van Feiten op Tafel kijken presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban naar de prestaties van de vier groeibriljanten in de Eredivisie en geven ze met behulp van cijfers en statistieken antwoord op de vraag voor wie de grootste toekomst in het verschiet ligt.

Publieke opinie

De bezoekers van Voetbalzone stemden massaal op de poll 'Welk talent van sc Heerenveen gaat het het verst schoppen?'. De van Vitesse overgekomen Mitchell van Bergen kreeg daarbij vijf procent van de stemmen, gevolgd door Kik Pierie die met twintig procent viermaal zoveel gekozen werd. De linksback annex centrumverdediger, die naar verluidt de interesse geniet van Ajax, moest in Michel van Vlap en Sam Lammers echter zijn meerdere erkennen: de aanvallers kregen respectievelijk 37 en 38 procent van de stemmen.

Michel Vlap en Sam Lammers zijn favoriet bij de bezoekers van Voetbalzone

Kik Pierie

De naam van Kik Pierie zingt al een tijdje rond in het geruchtencircuit en de aanvoerder van Oranje Onder-19 kan onder meer FOX Sports-analist Kenneth Perez aardig bekoren. Ajax zou inmiddels al voorzichtig geïnformeerd hebben naar de achttienjarige mandekker, die Gerald Vanenburg en Arjen Robben voorbij is als jongste speler met vijftig Eredivisie-duels achter zijn naam. Hij moet op dat lijstje alleen voorrang verlenen aan Arnold Bruggink en Frans Bouwmeester Sr.

Kik Pierie staat derde in het klassement jongste spelers met vijftig Eredivisieduels

Mitchell van Bergen

Mitchell van Bergen was van de vier namen de jongste ten tijden van zijn debuut: hij was slechts 16 jaar en 113 dagen oud. Bij Vitesse bleef een definitieve doorbraak echter uit en moest hij het doen met 5 basisplekken en 26 invalbeurten. Bij Heerenveen heeft hij inmiddels een basisplaats veroverd en steekt hij momenteel in goede vorm: in de laatste elf Eredivisie-duels trof hij zesmaal doel. Zijn aantal assists is echter nog wel voor verbetering vatbaar: vier stuks in ruim tweeduizend speelminuten is vrij pover voor een buitenspeler.

De cijfers van Mitchell van Bergen in 52 optredens in de Eredivisie

Michel Vlap

Michel Vlap is los! De aanvallende middenvelder annex schaduwspits vormt een uitstekend koppel met aanvalsleider Sam Lammers en het duo wordt in de Friese contreien inmiddels gekscherend 'Vlammers' genoemd. De individuele prestaties van Vlap spreken voor zich: hij heeft momenteel met veertien doelpunten en vier assists een plaatsje in de top tien van het meest waardevolle speler-klassement. Daarnaast heeft hij eveneens een hoge notering op de lijst van spelers die weinig schoten voor een doelpunt nodig hebben.

Michel Vlap heeft slechts 3,6 schoten voor een doelpunt nodig

Sam Lammers

Ook Sam Lammers is bezig aan een sterk seizoen nadat hij eerder al behoorlijk indruk maakte in de Eerste Divisie. Zijn moyenne ligt nog een assist hoger dan die van Vlap en samen zijn de aanvallers direct betrokken bij vijftien van de laatste twintig doelpunten van Heerenveen. In vergelijking met de huidige centrumspits van zijn broodheer PSV, Luuk de Jong, kan hij momenteel zelfs een hogere nauwkeurigheid en conversie van schoten overleggen. De Jong heeft echter ook een belangrijke andere kwaliteit. Benieuwd welke dat is? Check de hele aflevering van Feiten op Tafel hierboven of bekijk hem op ons nieuwe YouTube-kanaal.

Sam Lammers heeft dit Eredivisieseizoen een hogere schotnauwkeurigheid en -conversie dan Luuk de Jong