‘Het is niet voor niets dat ik voor een flinke som geld naar Ajax ben gehaald’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 14:53 • Laatste update: 15:48

Na spannende weken in het Van Donge & De Roo Stadion, was het afgelopen zondag dan eindelijk zover. Excelsior is volgend jaar wederom verzekerd van een plek in de Eredivisie. Ook voor Kik Pierie was het een dag vol emotie, daar hij na een jaar vol blessureleed tekende voor de 1-0 voorsprong in de beslissende wedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-0). Voetbalzone zocht Pierie op in Rotterdam en sprak met hem over zijn bewogen jaar en zijn toekomst bij Ajax.

Door Morris Visser & Mart Oude Nijeweeme

Pierie startte het seizoen als basisspeler bij Jong Ajax. In de winter besloot de verdediger om op huurbasis over te stappen naar Excelsior. In Kralingen ondervond hij echter opnieuw hinder van zijn blessuregevoeligheid. “Het was een veelzijdig jaar", blikt Pierie terug. "Ik ben in de zomer begonnen bij Ajax, maar heb in de winter de keuze gemaakt om naar Excelsior te gaan om minuten te maken. Ook hier raakte ik geblesseerd, maar inmiddels speel ik weer. Het lichaam voelt goed en ik voel me fris tussen de oren."

Bekijk hieronder het interview met Kik Pierie:



Nadat een rugblessure Pierie vrijwel een heel seizoen aan de kant hield bij FC Twente, gooide afgelopen winter een spierblessure roet in het eten. Voor Pierie was dit een flinke klap. “Ik keek er zo naar uit om weer te voetballen voor publiek in grote stadions, krijg je meteen het deksel op je neus als je zo snel geblesseerd raakt. Dat is mentaal niet fijn. Als je dan eindelijk weer fit bent, komt er zoveel genot vrij tijdens het spelen. Dat is misschien wel meer dan het ooit is geweest bij mij.”

Eenzaam

Ook op mentaal vlak werd Pierie stevig op de proef gesteld. De verdediger voelde zich vaak eenzaam tijdens zijn revalidaties. “Door blessures ben je vaak geïsoleerd van het team. Je herstelt extern of in je eentje bij de club. Je hebt een ander ritme. Je bent wel onderdeel van het team, maar toch ook niet. Je deelt niet mee in de belangrijke momenten. Dan zit je vaak op de tribune. Dat maakt dat je je niet verbonden voelt met het team. Als dat uiteindelijk wel weer zo is, ben je daar extra dankbaar voor. Je realiseert je dan dat het niet vanzelfsprekend is. Ik geniet er echt optimaal van.”

Het woord ‘opgeven’ staat bij Pierie echter niet in het woordenboek. “Ik heb lopen schelden en tieren, maar ik heb er nooit aan gedacht om te stoppen. Mijn hoofd is regelmatig overgelopen, maar daar komt vanzelf rust in. Je maakt een plan en gaat verder. Je probeert uit andere dingen je voldoening te halen. De eerste keer op het veld of de eerste keer dat je weer een oefenvorm mee kan doen. Met dat soort momenten moet je plezier hervinden.”

Kik Pierie vol ongeloof na handhaving met Excelsior! ?? "We gaan dit volle bak vieren"#excfor — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023

Bij Excelsior is Pierie bij een echte familieclub terechtgekomen. Volgens de verdediger had dit ook positieve effecten op zijn herstel. “Ik voel me goed hier. De mensen binnen de club en in de staf hebben mij heel snel thuis laten voelen. Ook toen ik net terugkwam van de blessure waren ze heel erg met mij bezig. Excelsior is een familieclub en dat heb ik vanaf het eerste moment gevoeld. Zowel op de tribune als binnenskamers. Ik denk ook dat dat maakt dat ik me snel heb aangepast en snel in het team ben gerold. De mensen achter de schermen zijn hele fijne mensen. Dat is wel uniek in de voetballerij. Zeker bij grotere clubs is het vaak onpersoonlijker. Hier is dat helemaal niet zo. Het is een warm bad waar je in terechtkomt.”

De huurovereenkomst van Pierie bij Excelsior loopt deze zomer af. Een toekomst bij Ajax durft de centrumverdediger niet te voorspellen. Een langer verblijf bij Excelsior behoort door de handhaving tot de mogelijkheden. “Het is een optie dat ik hier blijf. Ik krijg vaak de vraag wat ik volgend jaar ga doen, maar daar zitten nog veel onzekerheden. Ik heb nog een contract voor een jaar bij Ajax, maar er is een nieuwe technisch directeur (Sven Mislintat, red.). Ik weet niet hoe de staf eruit komt te zien. Er zijn heel veel externe factoren die kunnen bepalen wat mijn keuze wordt. Ik heb daar zelf ook nog niet de rust voor gevonden om over na te denken. Als het seizoen is afgelopen ga ik het evalueren.”

Tijdens de verhuurperiode bij Excelsior is Pierie niet bezig geweest met Ajax. De club uit Amsterdam laat de verdediger tot op zekere hoogte vrij in zijn keuze. "Ik heb niet direct contact met Ajax", aldus Pierie. "Tijdens het verhuurtraject wel, maar dat is structureel. Eens in de zoveel tijd wordt gevraagd hoe het gaat. Ik ben daar ook nog niet mee bezig. Ik wil me volledig focussen op Excelsior en wat daarna komt zien we dan wel. Ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat als er dingen zijn het moet worden besproken.”

Pierie gaat na zondag nadenken over zijn toekomst en een eventuele terugkeer bij Ajax.

Een terugkeer naar het noorden van het land sluit Pierie niet uit. De verdediger groeide op in Leeuwarden, maar brak door bij sc Heerenveen. “Heerenveen heeft altijd een speciale plek in mijn hart. Mensen vragen weleens of het clubliefde is. Ik zeg dan ‘nee’, omdat Heerenveen onderdeel is geweest van mijn leven. Ik was zes jaar toen ik daar kwam en ben weggegaan toen ik achttien was. Ik heb alle stappen doorlopen, van de jeugd tot het eerste. Ik heb er op school gezeten, vrienden gemaakt en lessen geleerd. Heerenveen is onderdeel van mijn leven.”

Rivaliteit

Een dienstverband bij rivaal SC Cambuur ziet de verdediger dan ook niet zitten. “Heerenveen heeft meer een plek in mijn hart dan Cambuur. Met Cambuur heb ik nooit echt iets gehad. Ik ben in Leeuwarden opgegroeid, maar ik voel meer bij Heerenveen. Zoals gezegd wil ik minimaal in de Eredivisie spelen, dus dan zijn Cambuur en FC Groningen geen optie. Het buitenland sta ik ook voor open, maar het liefst blijf ik in Nederland. Ik heb het gevoel dat ik mij hier het best kan ontwikkelen. Speeltijd is een belangrijke voorwaarde voor mij. In de Eredivisie. Ik moet meters maken, dat is het belangrijkst nu.”

De verdediger komt tot slot met een open sollicitatie. “Ik denk wel dat het helpt als een club als Ajax op je cv staat. Het is niet voor niets dat je ooit voor een flinke som geld naar Ajax bent gegaan. Ik denk dat dat zeker een voordeel is, voor iedere speler. De mensen in Nederland weten wel wat ik kan aan de bal. Hoewel ik pas 22 ben, heb ik veel meegemaakt. Dat is ook een van de redenen dat Excelsior mij heeft gehaald. Ik heb bij een grote club gezien hoe het gaat, in de middenmoot en in het rechterrijtje van de Eredivisie. In dat opzicht kan ik veel meebrengen.”