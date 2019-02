Willem II plaatst zich na bizarre penaltyreeks voor finale tegen Ajax

Willem II heeft zich donderdagavond voor de finale van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Het team van Adrie Koster zegevierde na strafschoppen over AZ, na een stand van 1-1 na 120 minuten, en staat derhalve op 5 mei in De Kuip tegenover Ajax, dat woensdagavond titelverdediger Feyenoord elimineerde. Het was alweer de derde triomf van de Tilburgers dit seizoen op AZ, na twee overwinningen in competitieverband (0-2 en 2-1).

In de eerste twintig minuten stichtte Willem II het meeste gevaar, hoewel het zeker geen hoogstaande wedstrijd was. Een inzet van Daniel Crowley belandde in het zijnet en een schot van Alexander Isak ging ruim naast. Een heerlijke knal van Stengs brak de ban. De buitenspeler draaide vlak buiten het zestienmetergebied om zijn as en schoot het leer daarna verwoestend achter de kansloze Timon Wellenreuther: 0-1.

Willem II probeerde AZ vervolgens vast te zetten, maar het team van Adrie Koster speelde niet de sterkste wedstrijd van het seizoen en de bezoekers voetbalden zich dan ook simpel onder de druk vandaan. Het was juist AZ dat uitzicht had op een doelpunt. Wellenreuther had dit keer echter wel een antwoord op een poging van Stengs en daarna kreeg hij een poging van Mats Seuntjens van afstand hard en recht op zich af.

Aras Özbiliz werd na rust vervangen door Vangelis Pavlidis en Willem II oogde feller dan in de eerste 45 minuten. De thuisploeg bleef echter slordig spelen, waardoor AZ via een uitbraak hoopte het duel in het slot te kunnen gooien. Ricardo van Rhijn had na ruim een uur spelen de 0-2 op zijn schoen, maar zijn subtiele lobje was een prooi voor Wellenreuther en leidde tot een ontevreden gezicht bij Van den Brom.

Redelijk uit het niets verscheen enkele minuten later de 1-1 op het scorebord. Na voorbereidend werk van Pavlidis schoof Isak het leer keurig achter Marco Bizot en gingen ruim dertienduizend fans uit hun dak. Willem II geloofde in een tweede doelpunt en zorgde via Diego Palacios wederom voor gevaar. Bizot was echter op zijn hoede en keerde de inzet. De laatste kansen vóór de verlenging waren voor Oussama Idrissi en Teun Koopmeiners, maar Wellenreuther liet zich op het natte veld niet verrassen.

In de verlenging hielden de teams elkaar wederom in evenwicht. Een schot van de actieve Pavlidis ging voorlangs, terwijl een van richting veranderde inzet van Seuntjes maar nipt over het Tilburgse doel ging. In de 117e minuut ontsnapte AZ, toen de voor de geblesseerde Palacios ingevallen Kristofer Kristinsson de paal raakte. In de noodzakelijke strafschoppenreeks trok Willem II aan het langste eind. Wellenreuther keerde de inzetten van Koopmeiners, Guus Til en Van Rhijn, moest alleen een rake penalty van Idrissi toelaten en zag hoe Bjørn Johnsen op de paal schoot. Voor Willem II waren Freek Heerkens en Isak trefzeker: 2-1.