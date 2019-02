Arsenal en Man City lachen na slagveld tussen Liverpool en Man United

De kraker tussen Manchester United en Liverpool heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Op Old Trafford kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0. Het betekende voor Liverpool de derde remise in vier wedstrijden. Manchester City moest de koppositie weliswaar afstaan aan the Reds, maar het gat bedraagt nog maar een punt. Manchester United is de felbegeerde vierde plaats kwijtgeraakt aan Arsenal, dat na een 2-0 zege op Southampton ook een punt meer heeft.

Manchester United - Liverpool 0-0

Virgil van Dijk keerde bij Liverpool terug in de basis; de verdediger was dinsdag geschorst in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Een andere wijziging ten opzichte van die wedstrijd was de entree van James Milner, die de rechtsbackpositie overnam van Trent-Alexander Arnold. Ook Ole Gunnar Solskjaer voerde twee wijziginge door, ten opzichte van de FA Cup-zege op Chelsea (0-2) van maandag. De geblesseerde Nemanja Matic werdvervangen door Scott McTominay en David de Gea nam zijn plek onder de lat weer over van Sergio Romero.

De eerste helft was een slagveld: Ander Herrera, Juan Mata en Jesse Lingard vielen geblesseerd uit bij Manchester United en Jürgen Klopp zag Roberto Firmino uitvallen. Het was de eerste keer sinds de wedstrijd tussen Wigan Athletic en Fulham in februari 2009 dat er viermaal werd gewisseld in de eerste helft van een duel in de Premier League. Op het gebied van kansen was het wél een rustig eerste bedrijf. Liverpool had het merendeel van het balbezit, maar slaagde er gaandeweg de wedstrijd pas in om wat meer in de buurt van het doel van De Gea te komen. Tot serieuze doelpogingen leidde dat echter niet.

De enige kans was lange tijd voor Marcus Rashford van Manchester United. In de achtste minuut had doelman Alisson Becker van Liverpool weinig moeite met zijn schot. Pas in de slotfase van de eerste helft ontstond er wat meer gevaar. Verreweg de beste aanval werd drie minuten voor rust op touw gezet door de thuisploeg. Paul Pogba dartelde richting het strafschopgebied en bereikte Romelu Lukaku, die Lingard vond. De invaller, die enkele minuten later zelf geblesseerd uitviel, slaagde er niet in om Alisson te omspelen. De keeper pareerde op slag van rust ook een inzet van Lukaku.

Op voetballend gebied leek de tweede helft op de eerste. Beide ploegen hadden moeite om de bal in de ploeg te houden en goede kansen waren spaarzaam. Gaandeweg de wedstrijd zette Manchester United wat meer druk, wat onder meer leidde tot een inzet van Rashford in het zijnet. Namens Liverpool probeerde Georginio Wijnaldum het met het hoofd, maar via McTominay ging zijn inzet naast. De middenvelder vond dat McTominay een overtreding op hem beging en even daarna greep hij Joël Matip, maar in beide gevallen kreeg Liverpool geen strafschop. Een kwartier voor tijd werd een eigen doelpunt van Matip geannuleerd door een eraan voorafgaande buitenspelsituatie.

Arsenal - Southampton 2-0

Arsenal was in eigen stadion snel klaar met laagvlieger Southampton. Via Alexandre Lacazette was het al na zes minuten spelen raak voor de thuisploeg. De tweede treffer van the Gunners liet vervolgens niet lang op zich wachten. Henrikh Mkhitaryan zorgde bij de 1-0 nog voor de assist en was zelf verantwoordelijk voor de 2-0. In de tweede helft viel rechtsback Stephan Lichtsteiner geblesseerd uit aan de kant van Arsenal en maakte Mesut Özil weer eens zijn opwachting in de Premier League. Southampton probeerde na de rust de aansluitingstreffer te forceren, maar wist doelman Bernd Leno niet te verschalken en zakt de degradatiezone in.

In de spannende strijd om de Champions League-tickets zijn de drie punten bijzonder kostbaar voor Arsenal. De ploeg van manager Unai Emery passeert Manchester United op de ranglijst en staat nu vierde. De strijd om de vierde plek lijkt vooralsnog te gaan tussen Arsenal, United en Chelsea. De drie Engelse topclubs staan binnen drie punten van elkaar, maar the Blues hebben nog een wedstrijd tegoed. De nummer vier van de Premier League grijpt een ticket voor de Champions League, terwijl de nummer vijf een startbewijs voor de Europa League bemachtigt. Wie als zesde eindigt heeft wat Europees voetbal betreft pech en valt buiten de boot.