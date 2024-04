Wayne Rooney richt zich na Merseyside Derby tot ‘zeurderige’ Virgil van Dijk

Wayne Rooney heeft na afloop van de Merseyside Derby kritische noten geplaatst bij het interview van Virgil van Dijk. De captain van het verliezende team – Liverpool verloor met 2-0 – sprak namelijk zijn ongenoegen uit over het vroege aanvangstijdstip van het duel met West Ham United van komende zaterdag. Volgens Rooney zouden Van Dijk en consorten 'morgenochtend' al op het veld moeten willen staan. "Al helemaal als je een derby verliest", aldus de oud-aanvaller.

Van Dijk en consorten verloren woensdag met 2-0 van aartsrivaal Everton, waarmee ze een lelijke tik te verwerken kregen in de titelstrijd. Liverpool staat tweede, heeft een punt minder dan koploper Arsenal, en nummer drie Manchester City – dat weer één punt minder heeft dan Liverpool – heeft nog twee duels tegoed.

Met nog vier speelronden te gaan lijkt de titel dus een lastig karwei voor the Reds. Dat erkent ook Van Dijk, die na de derby zeer kritisch was op zijn ploeg.

"That Liverpool team should be wanting to be on the pitch tomorrow" ??



Wayne Rooney says Liverpool need to get on with it ?? pic.twitter.com/jKyiPQQYOJ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 24, 2024

"Ik ben erg teleurgesteld, in vele opzichten. Ik denk dat iedereen in de spiegel moet kijken, moet nagaan of hij alles gegeven heeft, en écht de competitie wil winnen. We moeten het veel beter doen tegen een degradatiekandidaat", aldus de 66-voudig Oranje-international.

Het waren echter nog niet de woorden die bij Rooney in het verkeerde keelgat schoten. Dat betrof de laatste zin van Van Dijks interview: "Nu is het tijd om ons te focussen op de aftrap van 12.30." Daarmee verwees de 32-jarige mandekker op veelzeggende wijze naar het duel met West Ham van zaterdag.

Liverpool vindt namelijk dat het onevenredig veel 'lunchduels' krijgt ten opzichte van de concurrentie. Onder meer Jürgen Klopp liet zich daar al kritisch over uit dit seizoen. "De mensen die deze beslissingen maken voelen voetbal niet aan. Het is gewoonweg onmogelijk", zo sprak de Liverpool-trainer in november, toen het uitduel bij Manchester City van de namiddag naar lunchtijd was verplaatst.

Rooney vindt dat in ieder geval Van Dijk niet moet klagen. "Hij is de captain en het gaat wéér over die wedstrijden om 12.30 uur", aldus de oud-aanvaller bij Sky Sports. "Hij heeft net een derby verloren, dat Liverpool-team zou morgenochtend al op het veld moeten willen staan. Als je een wedstrijd verliest, wil je dat de volgende zo snel mogelijk komt, bij een derby al helemaal."

Liverpool heeft nog vier wedstrijden om de vertrekkende Klopp een eventueel sprookjeseinde te bezorgen. Naast het affiche met West Ham staan nog ontmoetingen met Tottenham Hotspur (t), Aston Villa (u) en Wolverhampton Wanderers (t) op het programma. Saillant genoeg was Rooney in het verleden zelf nog kritisch op lunchwedstrijden. "Aftrappen om 12.00 is niet goed voor spelers. Forceren om pasta weg te krijgen om 9 uur 's ochtends is niet fijn", tweette het Manchester United-icoon in 2011.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties