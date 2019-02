‘Dan moet Lozano blij zijn als de subtop uit die landen hem oppikt’

PSV overtuigde vorige week niet tegen sc Heerenveen en dat gold ook voor Hirving Lozano. Trainer Mark van Bommel was niet tevreden over het spel van de Mexicaans international en verving hem in de rust voor Cody Gakpo. Wim Kieft kan zich wel vinden in de wissel van Lozano, want ook hij vond de talentvolle aanvaller allesbehalve een goede wedstrijd spelen. Volgens Kieft is de PSV’er te veel bezig met het afdwingen van een transfer. “Het oogt allemaal zo geforceerd”, aldus Kieft.

PSV ging rusten met een 2-0 achterstand. Lozano werd gewisseld en na een betere tweede helft sleepten de Eindhovenaren nog een punt uit het vuur (2-2). Na afloop was de wissel van Lozano veelbesproken en Kieft begrijpt de ophef daarover niet. “Zijn kwaliteit is doelpunten maken en daar moet hij op worden beoordeeld. Lukt dat een periode niet, dan ziet het er allemaal wat onbeholpen uit bij de Mexicaan”, schrijft de oud-international in zijn column voor De Telegraaf. “Als Lozano te gemakkelijk ballen verliest en niet meeverdedigt – het laatste zie je trouwens bij meer Zuid- en Midden-Amerikanen - kan ik me voorstellen dat Mark van Bommel hem eens naar de kant haalt.”

Kieft vindt dat wanneer Lozano zijn niveau haalt hij veel diepte in zijn spel heeft en over scorend vermogen heeft. “Een aardige dribbel en een fatsoenlijke voorzet op snelheid, maar Lozano is natuurlijk geen Romario”, aldus Kieft, die denkt dat Van Bommel de Mexicaan wisselde omdat zijn rendement achterbleef en niet om hem op scherp te zetten voor het eerstvolgende duel van zondag met PSV. Bij sommige spelers werkt dat ‘contraproductief’, weet Kieft. “Wie er wel gevoelig voor was: Romario. Guus Hiddink deed dat op een hele leuke respectvolle manier, maar na een wissel was hij wel direct twee weken spoorloos. Eenmaal terug schoot hij er direct even vier of vijf in. Romario was zo goed; hij bezat de kwaliteiten om vervolgens iedereen de mond te snoeren en die mist Lozano.”

“Daar komt bij dat Lozano volgens mij bezig is met een transfer”, vervolgt Kieft, die zelf tussen 1991 en 1994 voor PSV speelde. “Het oogt allemaal zo geforceerd. Spelers in de Eredivisie, zeker buitenlandse spelers, zijn na de winter toch bewust of onbewust bezig met het maken van een transfer. Clubs oriënteren zich op het verkopen of verlengen van het contract, zaakwaarnemers zitten op de achterbank te pushen en scouts van clubs verschijnen op de tribune. Dat hele proces doet wat met een speler.”

Lozano werd vorig jaar in verband gebracht met clubs als Manchester City en Barcelona. Een stap naar de Europese top is volgens Kieft vooralsnog te hoog gegrepen. “Ik zie Lozano trouwens niet terechtkomen bij een club uit de topvijf van Engeland of topdrie van Spanje. Aan de spitsen bij Manchester City, United, Liverpool, Chelsea of Tottenham, Barça, Real en Atletico kan hij niet tippen. Zeker in zijn huidige vorm met zo’n gering rendement. Dan moet hij blij zijn als de subtop uit die landen hem oppikt.”