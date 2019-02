Emery verrast door wild transfergerucht: ‘Ik wil dit niet hebben’

Arsenal-manager Unai Emery heeft verrast gereageerd op het gerucht over Mattéo Guendouzi, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Paris Saint-Germain. Volgens diverse Engelse en Franse media wordt de negentienjarige middenvelder op de voet gevolgd door de Franse grootmacht en kunnen the Gunners een bod van circa 68 miljoen euro verwachten. Emery weet niets van een eventuele transfer af en zegt de talentvolle Fransman in huis te willen houden.

Guendouzi kwam afgelopen zomer voor acht miljoen euro over van FC Lorient naar Arsenal. In zijn eerste seizoen in de Premier League maakt de centrale middenvelder een goede indruk. Hij kwam in de Engelse competitie al 23 keer in actie, waarvan 17 keer als basisspeler. Donderdag startte Guendouzi nog in de basis in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen BATE Borisov in de Europa League. Na afloop ging Emery in op de geruchten rondom het talent.

“Ik ben verrast door de speculaties. Dit wil ik niet hebben”, aldus Emery na afloop van de zege in de Europa League. “Hij ontwikkelt zich op de manier waarop wij dat willen. Hij heeft veel potentie en is iemand met veel kwaliteit. Met hem hebben we kwaliteit op het middenveld, maar soms hebben we ook wat meer kracht nodig. Maar hij is erg belangrijk voor ons en hij presteert constant. Ik zie hem veel vooruitgang boeken.” Het duel met BATE was al het 34ste optreden van Guendouzi voor Arsenal dit seizoen in alle competities.