‘Guardiola leerde niets van Van Gaal, het was juist andersom’

Pep Guardiola heeft niets geleerd van Louis van Gaal, denkt Sonny Anderson. De oud-speler van Barcelona zegt in gesprek met Goal dat Van Gaal juist degene is die veel heeft geprofiteerd van de samenwerking met Guardiola, die van 1997 tot 2000 onder de Nederlandse trainer bij Barça speelde. Volgens Anderson heeft Van Gaal het spel van Barcelona leren begrijpen door Guardiola.

Guardiola werd met Barcelona onder Van Gaal twee keer kampioen van Spanje. Van Gaal vertrok in de zomer van 2000 uit het Camp Nou om aan de slag te gaan als bondscoach van Oranje. Guardiola werd in 2008 aangesteld als trainer van de Catalanen en beleefde grote successen. Onder leiding van de manager van Manchester City won Barcelona twee keer de Champions League. “Ik denk dat Guardiola niets heeft geleerd van Van Gaal”, stelt Anderson. “Pep had als speler alles al in zich om uit te groeien tot de grote trainer die hij nu is. Ik ben van mening dat het Van Gaal was die geleerd heeft van Pep om het spel van Barcelona te spelen. Van Gaal hield van de lange passes en Guardiola gaf de voorkeur aan korte passes. Vanuit deze gesprekken is de stijl voortgekomen die we in die jaren verder hebben ontwikkeld.”

Anderson legt uit hoe Guardiola het verlengstuk van Van Gaal was binnen de lijnen. “Van Gaal gaf bepaalde instructies en op het veld was het Pep die het team vertelde hoe het uitgevoerd moest worden. Het was Guardiola die Van Gaal leerde hoe het team moest spelen”, aldus Anderson, die onder Van Gaal een moeizame periode kende bij Barcelona. De Braziliaanse aanvaller lag regelmatig overhoop met de Nederlandse coach en vertrok in 1999 naar Olympique Lyon, de tegenstander van Barcelona in de achtste finales van de Champions League.

Lyon neemt het dinsdag voor eigen publiek op tegen de koploper van LaLiga. “Als Barcelona naar Lyon gaat met het idee dat ze makkelijk gaan winnen, zal het tegenovergestelde gebeuren”, denkt de 48-jarige Anderson. “Lyon is een team met spelers met veel kwaliteit. Tegen de beste teams kan Lyon boven zichzelf uitstijgen. Ik denk dat ze Barcelona in Frankrijk kunnen verslaan.”