Kramer: ‘Dat zegt misschien wel meer over het IQ van die fans’

Michiel Kramer vertrok afgelopen zomer na in elf jaar tijd voor vijf Nederlandse clubs te hebben gespeeld voor het eerst naar het buitenland. Zijn avontuur bij Maccabi Haifa bleek echter van korte duur en inmiddels is de spits weer terug in de Eredivisie, waar hij bij FC Utrecht speelt. De aanvaller werd in eerste instantie door directeur voetbalzaken Jordy Zuidam omschreven als een ‘tijdelijke oplossing’, maar zo ervaart hij het zelf voorlopig niet.

“Ik snap Jordy wel, maar ik zie dat niet zo. Ik wil me hier positief laten zien richting de club, mijn familie en mezelf. Puur om weer positief in het nieuws te komen, omdat ik weet dat ik van waarde kan zijn voor heel veel clubs”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad. Kramer kwam de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws. De dertigjarige Rotterdammer denkt echter ook dat er een vertekend beeld van hem is ontstaan.

“Bij elke club waar ik gespeeld heb, kun je van de materiaalman tot en met de wasvrouw en iedereen ertussenin vragen hoe ik ben: het antwoord zal niet negatief zijn. Iedereen zal beamen dat ik een goede gozer ben. Maar ik doe er in wedstrijden wel álles aan om te winnen.” Een van de incidenten dat veel stof deed opwaaien was de schop in het gezicht van Alexander Büttner, die Kramer vorig seizoen zeven wedstrijden schorsing opleverde en uiteindelijk een voortijdig einde aan zijn dienstverband bij Sparta Rotterdam maakte.

Die overtreding hakte er bij Kramer zelf ook stevig in: “Ik denk wel dat ik daar voor het eerst in mijn carrière zoiets had van: oef, dat was niet best”, reageert hij. Het voorval heeft de manier waarop de aanvaller op het veld wel veranderd: “Natuurlijk! Je kunt niet zomaar iemand in het gezicht schoppen, dat weet ik ook. Ik heb het mezelf enorm kwalijk genomen. Kijk, de aard van het beestje zal niet veranderen, maar je kunt als voetballer en mens wel stappen maken.”

Het broodje kroket dat Kramer tegen het einde van zijn periode bij Feyenoord in de rust van een wedstrijd at komt ook nog vaak ter sprake. De aanvaller geeft echter aan dat het nooit zijn bedoeling was om het broodje zo demonstratief voor de camera te nuttigen en vindt dat het incident uit zijn verband wordt getrokken: “Het zegt misschien wel meer over het IQ van supporters die alleen maar over dat broodje beginnen. Uiteindelijk zal het minder worden, maar ook als ik gestopt ben zullen ze zeggen: was lekker, hè, dat broodje kroket. Iedereen krijgt maar een platform om van alles te zeggen. Natuurlijk heb je allemaal recht op een mening, maar soms denk ik: waarom zo negatief?”