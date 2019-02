‘Ook in de Champions League was de VAR een bondgenoot voor Real Madrid’

Real Madrid had het woensdagavond zeer lastig met Ajax in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, maar wist in de slotfase wel een 1-2 overwinning veilig te stellen. In de eerste helft leken de Amsterdammers op voorsprong te komen via Nicolás Tagliafico, maar die treffer werd geannuleerd na inmenging van de videoscheidsrechter. De Spaanse ochtendkranten concluderen gezamenlijk dat Real Madrid mede dankzij de VAR goed is weggekomen in de Johan Cruijff ArenA.

“Ajax stak in een slechte vorm in aanloop naar de wedstrijd tegen Real, na een nederlaag tegen Heracles Almelo en met zes punten achterstand in de Eredivisie op PSV. Toch begonnen ze uitstekend en werd Real direct onder druk gezet, waardoor ze werden opgesloten op de eigen helft”, schrijft Mundo Deportivo. In een ander artikel wijst de krant naar de invloed van de VAR. “Ook in Europa was de VAR een bondgenoot voor Real Madrid. Voor het eerst in de historie keurde de VAR een doelpunt af. Damir Skomina annuleerde de treffer en dat was niet volledig zonder controverse.”

“Het was opvallend dat Skomina op het veld stond in plaats van Szymon Marciniak, die nu VAR was. In eerste instantie was het de bedoeling dat de rollen omgedraaid zouden zijn. Deze verandering zorgde voor de nodige verdenkingen op social media”, concludeert de krant. ‘De VAR brengt Real Madrid dichter bij de kwartfinale’, zo kopt Sport. “Real kwam met een goed resultaat terug uit Amsterdam, ondanks dat ze in verschillende fases werden afgetroefd. Twee snelle aanvallen vormden een zware straf voor het jonge Nederlandse team.”

“De spelers van Real schrokken door de druk die Ajax gaf. De thuisploeg speelde een stuk gedurfder”, zo gaat men verder. “Alles is discutabel, maar het is moeilijk te begrijpen dat het doelpunt van Tagliafico niet op het scorebord kwam. De club van Florentino Pérez kan zo doorgaan met zijn campagne tegen de VAR. Ongelofelijk... De videoscheidsrechter heeft op de meest slechte manier zijn intrede gedaan. Het is een groot schandaal.”

‘Real Madrid lijdt als een kampioen’, zo kopt Marca. “Tegen een geweldig team, vol met voetbal en energie en in een elektrische entourage gaf Real het juiste antwoord. Ondanks dat Ajax de beste kansen had, won Real het duel en heeft men de beste papieren om de kwartfinale van de Champions League te halen. De kampioen van Europa werd in Amsterdam enorm onder druk gezet en kwam een aantal keer goed weg. Bijvoorbeeld in de eerste helft, toen Tagliafico een geldig doelpunt leek te maken.”

“De inmenging van de VAR hadden we nog niet gezien in de Champions League. Het bleek dat Tadic tussen de bal en Courtois had gestaan, waardoor het buitenspel bleek te zijn”, zag de sportkrant. In gesprek met Radio Marca kwam de Spaanse scheidsrechter Andujar Oliver aan het woord. “Hoe vaker ik de beelden terugzie, hoe meer ik vind dat het een geldig doelpunt was. Dusan Tadic kan toch niet in het niets verdwijnen? Bovendien hindert hij Courtois helemaal niet. Tadic heeft geen invloed op het doelpunt.”

AS wijst op het belang van de VAR en Vinícíus Júnior. “Drie jaar geleden dacht Real dat ze niks kon gebeuren in de Champions League. Dat is nu anders. Real werd in delen van de wedstrijd weggeblazen en kwam weinig aan de bal tegen een jong team, maar wist toch te winnen. Ajax drong een laf Real bijna in de hele wedstrijd terug. De reden dat Solari Reguilón liet starten in plaats van Marcelo, had een simpele reden: de verdedigende aspecten zijn tegenwoordig belangrijker dan de aanvallende kwaliteiten.”