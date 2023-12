De Golden Boy van 2008 die bijna moest stoppen vanwege een auto-ongeluk

Vrijdag, 1 december 2023 om 23:55 • Koen Wulms • Laatste update: 17:33

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van voormalig Manchester United-speler Anderson Luís De Abreu Oliveira, beter bekend als: Anderson.

Het wereldkampioenschap onder 17 in 2005 is het toneel waarop veel aanstormende talenten zich laten zien. Spelers als voormalig linksback van Real Madrid Marcelo, Giovani dos Santos, Carlos Vela en Anderson blinken uit en laten zich zien aan het grote publiek. Laatstgenoemde heeft zijn debuut voor Grêmio op dat moment al anderhalf jaar eerder gemaakt. Andersons goede prestaties op het jeugd-WK leveren hem een transfer naar FC Porto op. Drie maanden voor zijn achttiende verjaardag maakt de Braziliaan voor zeven miljoen euro de overstap naar de Dragões.

In Portugal moet Anderson nog drie maanden wachten op zijn werkvergunning waardoor hij pas op 5 maart zijn debuut kan maken. In zijn eerste half jaar in Europa speelt de middenvelder vier wedstrijden, en ook in zijn tweede seizoen mist het veelbelovende talent het merendeel van de wedstrijden vanwege een gebroken been. Deze blessure loopt Anderson op in de wedstrijd tegen SL Benfica na een tackle van Kostas Katsouranis. Ondanks deze zware blessure speelt de Braziliaan vijftien wedstrijden in zijn tweede en ook meteen laatste seizoen bij FC Porto.

Het gouden jaar

Het grote Manchester United ziet het zitten in de destijds negentienjarige middenvelder. De Engelse club betaalt ruim dertig miljoen euro voor de diensten van het toptalent. Het Eerste seizoen in Manchester speelt Anderson regelmatig mee. Hij speelt deze voetbaljaargang in totaal 38 wedstrijden voor the Red Devils. Hierin is hij echter geen onbetwiste basisspeler. Desondanks heeft Anderson een aandeel in het winnen van de Premier League en een nog grotere rol in het winnen van de Champions League. De Braziliaan wordt in de finale tegen Chelsea in de 119e minuut van de verlenging binnen de lijnen gebracht vanwege zijn vaste trap bij strafschoppen. Anderson moet de zesde penalty nemen en hij bezwijkt niet onder de druk. Even later pakt Edwin van der Sar de penalty van Nicolas Anelka waardoor United ervandoor gaat met ‘de Cup met de grote oren’.

Anderson in de gouden periode van Manchester United

In Engeland speelt Anderson onder Sir Alex Ferguson regelmatig wedstrijden. De Schotse manager heeft dan ook een hoge pet op van de creatieve middenvelder. ‘’Anderson is razendsnel, toont lef, kan tackelen en hij heeft een goede pass in de benen’’, vertelt de voormalig leermeester van de Braziliaan. In deze periode wordt Anderson een grote toekomst voorspeld. Naast de Champions League, pakt de Braziliaan ook de Premier League-titel en de Golden Boy award. Laatstgenoemde trofee is de prijs die wordt uitgereikt aan het grootste voetbaltalent ter wereld.

Ondanks het vertrouwen dat Ferguson heeft in Anderson, groeit hij niet uit tot onbetwiste basisspeler bij the Mancunians. Dit heeft ook te maken met verschillende blessures die de creatieveling oploopt in zijn periode in Engeland. Een kruisbandblessure in het seizoen 2009/10 houdt de Braziliaan bijna de hele tweede seizoenshelft aan de kant.

Auto-ongeluk

In deze periode komt Anderson in het nieuws vanwege een auto-ongeluk met zijn Audi R8 ter waarde van 130.000 euro. De Braziliaan crasht in het Portugese Braga met zijn sportwagen nadat hij samen met twee vrienden het nachtleven in is gedoken. Zij worden allen net op tijd uit het wrak bevrijd, voor het in vlammen opgaat. Wonder boven wonder houdt hij enkel lichte fysieke klachten over aan het ongeluk waardoor hij zijn revalidatie ‘gewoon’ voort kan zetten.

Ondanks het feit dat Anderson geen vaste basisspeler is bij United heeft Sir Alex Ferguson veel vertrouwen in de jongeling die na zijn revalidatie in 2010 nog altijd pas 22 jaar is. Om die reden wordt het contract van de Braziliaan, die nog tot medio 2012 vastligt in Manchester, verlengd tot medio 2015.

Blessuregevoeligheid

In de seizoenen die volgen blijkt de blessuregevoeligheid van Anderson groter dan gedacht. Twee knieblessures houden de middenvelder tussen 2011 en 2013 langdurig aan de kant. In twee seizoenen tijd speelt het voormalig wonderkind ‘slechts’ 27 Premier League-duels voor United. Vanaf het seizoen 2013/14 lijken de kansen voor Anderson dan toch te verdwijnen. In de eerste helft van deze voetbaljaargang komt de middenvelder vier duels in actie, waarna er wordt besloten om hem te verhuren.

Anderson in actie voor Fiorentina

In het restant van dat seizoen komt Anderson op huurbasis uit voor ACF Fiorentina. In dienst van de Italiaanse club komt de Braziliaan zeven keer uit in de Serie A, waarin hij geen enkel doelpunt weet te noteren. Na zijn terugkeer in Engeland wordt duidelijk dat het hoofdstuk Manchester United definitief ten einde gaat komen. In het seizoen 2014/15 speelt Anderson twintig schrale minuten meer in het gehele Premier League-seizoen.

Definitief vertrek uit Engeland

Het contract van het voormalig toptalent loopt aan het einde van dat seizoen af. United laat Anderson echter al in februari transfervrij vertrekken om hem te bedanken voor zijn bewezen diensten. De grote clubs staan niet meer in de rij voor de destijds 26-jarige middenvelder uit Porto Alegre. Anderson keert na tien jaar terug naar zijn vaderland en gaat aan de slag bij SC Internacional, uitkomend in de Braziliaanse Série A.



Hier staat de middenvelder drie jaar onder contract. In deze periode speelt Anderson 55 wedstrijden voor de club uit zijn geboortestad, dat hem in de tussentijd ook nog een half jaar verhuurt aan Coritiba FC. In januari 2018 komt het voormalig toptalent zonder club te zitten, waarna hij uiteindelijk in augustus van datzelfde jaar nog één keer op avontuur gaat. Hij tekent een contract bij Adana Demirspor, dat destijds uitkomt op het tweede niveau van Turkije. Dit dienstverband duurt ruim een jaar. Hierna besluit Anderson om op 31-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

De penalty van Anderson in de Champions League-finale, het hoogtepunt van zijn carrière

Het grootste talent van 2008 heeft zowaar zijn potentie niet volledig waar kunnen maken. De carrières die andere winnaars van de Golden Boy award zoals Lionel Messi, Sergio Agüero en Cesc Fàbregas hadden, heeft Anderson nooit gehad. Desondanks heeft hij verdeeld over alle competities 181 wedstrijden voor United achter zijn naam staan. Het aantal interlands van Anderson is blijven steken op acht, waarvan hij de laatste speelde in 2011 op 23-jarige leeftijd.