PSV-jongeling vergeleken met Van Basten en Rijkaard: ‘Hij ziet alles eerder’

Voor Mohammed Ihattaren belooft 2019 een fantastisch jaar te worden. Het toptalent van PSV maakte al zijn debuut in de hoofdmacht van trainer Mark van Bommel en viert dinsdag zijn zeventiende verjaardag. Aad de Mos weet wel wat hij de jeugdinternational voor zijn verjaardag wenst. In gesprek met Omroep Brabant vertelt de oud-coach dat Ihattaren bij Van Bommel op de juiste plek zit. "Het is een trainer die vertrouwen geeft aan jonge spelers. Die ze echt een kans geeft", aldus de Hagenaar.

Dit seizoen krijgen jeugdspelers regelmatig de kans zich in de kijker te spelen bij het eerste elftal. Iets dat volgens De Mos de laatste jaren niet vanzelfsprekend was bij PSV. "Denk aan een Dick Advocaat of Phillip Cocu, die jeugd eigenlijk ook geen kans gaf. Van Bommel is vanaf de eerste dag bezig met de jeugd." Ihattaren prijkt inmiddels op het verlanglijstje van grote clubs. "Voor de speler is het te hopen dat hij een goede makelaar heeft. Veel spelers zijn te vroeg naar het buitenland gebracht door een makelaar, voor het eigen gewin. Maar voor nu ziet het er allemaal rooskleurig uit."

Tegen FC Groningen, Fortuna Sittard en FC Utrecht mocht Ihattaren zich laten zien aan het grote publiek. De Mos genoot van de aanvallende middenvelder uit Utrecht. "Hij ziet alles eerder dan de rest. Hij heeft de bal aan zijn voet en kan met alle kanten van die voet een goede bal geven, hij heeft ook een hele goede steekpass. En hij neemt zijn beslissing nog sneller dan in een split-second." Tot slot vergelijkt De Mos de inmiddels zeventienjarige Ihattaren met enkele bekende namen uit het verleden.

"Marco van Basten had dat op zijn zeventiende, Frank Rijkaard had dat ook. Geen enkele coach hoeft ze iets te leren. Die jongens hebben gewoon veel talent van moeder natuur gekregen", besluit de oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Vitesse. Ihattaren speelt sinds 2010 bij PSV. Daarvoor droeg hij het tenue van SV Houten. In Noord-Brabant heeft hij nog een contract tot de zomer van 2021. In de zomer van 2018 werd hij met Oranje Onder-17 Europees kampioen.