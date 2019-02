Dit is het programma van PSV en Ajax in de tweede seizoenshelft

Ajax heeft zondagmiddag de achterstand op PSV terug weten te brengen tot vier punten. De koploper liep zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen door een 2-2 gelijkspel voor de tweede keer op rij tegen puntverlies aan en gaf de Amsterdammers zo de kans om te profiteren. Ajax won vervolgens zelf met 5-0 van NAC Breda en schuift weer op richting de concurrent in de titelstrijd. Hoewel Feyenoord tegen FC Groningen nog de kans krijgt om de marge met PSV te verkleinen tot twaalf punten, denken de Rotterdammers gezien de grote achterstand en de wisselvallige prestaties voorlopig niet aan een eventueel kampioenschap. Daarom kijken we naar het resterende programma van PSV en Ajax in de tweede seizoenshelft.

In tegenstelling tot Ajax kan PSV zich na de winterstop volledig op de competitie richten. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelt geen Europees voetbal meer en ook in de TOTO KNVB Beker is de koploper van de Eredivisie uitgeschakeld. Ajax neemt het daarentegen in de achtste finales van de Champions League op tegen Real Madrid en doet ook nog mee in het bekertoernooi. Ondanks het minder aantal wedstrijden en een kleine voorsprong op de ranglijst, ziet Van Bommel Ajax favoriet voor het kampioenschap. “Ajax is nog steeds favoriet, ze hebben nog altijd meer geïnvesteerd dan wij. Maar niet altijd de favoriet wordt kampioen”, zei hij onlangs in een interview met Voetbal International.

PSV leek in de eerste competitiehelft onverslaanbaar in de Eredivisie. Op 2 december werd pas voor het eerst puntenverlies geleden. In De Kuip bleek Feyenoord met 2-1 te sterk. Ajax won dat weekend met 5-1 van ADO Den Haag en verkleinde het gat naar twee punten. De twee topclubs geven elkaar weinig toe en iedere misstap na de winterstop kan fataal zijn in de strijd om het kampioenschap. Een van de twee ploegen blijft op 12 mei met lege handen achter. "Daar moeten wij niet aan denken, maar voor één van de twee clubs gaat het wel gebeuren. Eén van de twee wordt geen kampioen”, aldus Van Bommel. “Of het seizoen mislukt is als wij het niet worden? Het is maar net hoe je er naar kijkt. Winnen staat op één, of we nu goed of slecht spelen. Maar verder willen we ook op een bepaalde manier voetballen en spelers ontwikkelen. Toch gaat het uiteindelijk wel om prijzen winnen.”

Ten Hag verwacht dat het beeld van de eerste seizoenshelft hetzelfde zal blijven gedurende de rest van het seizoen. Hij verwacht dat PSV en Ajax de competitie blijven domineren. “Het scenario dat het kampioenschap op de laatste speeldag beslist wordt, kan zomaar uitkomen”, aldus de coach van Ajax. Hij zegt zich niet bezig te houden met PSV. "Het gaat er om wat wij beter moeten doen. De bredere bank? Dat zou best een facet kunnen zijn. Wij hebben meer gerouleerd, maar of dat de doorslag gaat geven, zal blijken. We strijden nog op drie fronten en daar zullen we de balans in moeten vinden. Wat voor mij belangrijk is: de lat gaat continu omhoog. Dát is cruciaal de komende maanden.”

Programma PSV

COMPETITIE DATUM AANVANG THUIS UIT Eredivisie zondag 24 februari 14.30 uur PSV Feyenoord Eredivisie zaterdag 2 maart 20.45 uur Excelsior PSV Eredivisie zaterdag 9 maart 19.45 uur PSV NAC Breda Eredivisie zaterdag 17 maart 12.15 uur VVV-Venlo PSV Eredivisie zondag 31 maart 16.45 uur Ajax PSV Eredivisie donderdag 4 april 18.30 uur PSV PEC Zwolle Eredivisie zondag 7 april 16.45 uur Vitesse PSV Eredivisie zondag 14 april 12.15 uur PSV De Graafschap Eredivisie zondag 21 april 16.45 uur PSV ADO Den Haag Eredivisie donderdag 25 april 20.45 uur Willem II PSV Eredivisie zondag 28 april 14.30 uur PSV Heracles Almelo Eredivisie zondag 12 mei 14.30 uur AZ PSV

Ajax ontvangt PSV op zondag 31 maart om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Programma Ajax

COMPETITIE DATUM AANVANG THUIS UIT Eredivisie zondag 24 februari 12.15 uur ADO Den Haag Ajax KNVB Beker woensdag 27 februari 20.45 uur Feyenoord Ajax Eredivisie zaterdag 2 maart 18.30 uur Ajax PEC Zwolle Champions League dinsdag 5 maart 21.00 uur Real Madrid Ajax Eredivisie zondag 10 maart 16.45 uur Ajax Fortuna Sittard Eredivisie zondag 17 maart 14.30 uur AZ Ajax Eredivisie zondag 31 maart 16.45 uur Ajax PSV Eredivisie woensdag 3 april 20.45 uur FC Emmen Ajax Eredivisie zaterdag 6 april 19.45 uur Willem II Ajax Eredivisie zondag 14 april 16.45 uur Ajax Excelsior Eredivisie zondag 21 april 14.30 uur FC Groningen Ajax Eredivisie woensdag 24 april 20.45 uur Ajax Vitesse Eredivisie zondag 28 april 14.30 uur De Graafschap Ajax Eredivisie zondag 12mei 14.30 uur Ajax FC Utrecht

Programma KNVB Beker

Halve finale: woensdag 27 en donderdag 28 februari

Finale: zondag 5 mei

Programma Champions League

Kwartfinale heenwedstrijd: 9/10 april

Kwartfinale return: 16.17 april

Halve finale heenwedstrijd: 30 april/1 mei

Halve finale return: 7/8 mei

Finale: zaterdag 1 juni (Estadio Metropolitano, Madrid)

Stand Eredivisie

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 22 18 3 1 58 57 2 Ajax 22 17 2 3 58 53 3 Feyenoord 22 13 3 6 19 42 4 AZ 22 12 4 6 20 40 5 Vitesse 22 9 6 7 6 33 6 FC Utrecht 22 9 5 8 3 32 7 Heracles Almelo 22 10 2 10 -2 32 8 VVV-Venlo 22 8 5 9 -10 29 9 FC Groningen 22 8 3 11 -5 27 10 ADO Den Haag 22 7 6 9 -11 27 11 Fortuna Sittard 22 7 5 10 -12 26 12 Willem II 22 7 4 11 -8 25 13 PEC Zwolle 22 7 4 11 -9 25 14 Excelsior 22 7 4 11 -22 25 15 sc Heerenveen 22 5 9 8 -5 24 16 FC Emmen 22 6 6 10 -21 24 17 De Graafschap 22 5 3 14 -29 18 18 NAC Breda 22 4 4 14 -30 16