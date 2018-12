De Ligt: ‘We gaven die goal te makkelijk weg, dat was het grootste probleem’

Ajax hield woensdagavond een 3-3 gelijkspel over aan een bizarre wedstrijd tegen Bayern München en de Amsterdammers moeten daardoor genoegen nemen met een tweede plek in de groep achter der Rekordmeister. Hoewel er na het 1-1 gelijkspel in Duitsland van een paar weken geleden ook thuis opnieuw niet verloren werd van de Duits grootmacht, overheerste na afloop toch de teleurstelling bij Matthijs de Ligt.

“De 3-2 (van Kingsley Coman, red.) geven we te makkelijk weg en dat was het grootste probleem. Het liefst wordt je eerste, maar we hebben nul wedstrijden verloren. Ook tegen een ploeg als Bayern hebben we geweldig gespeeld”, reageerde de aanvoerder na afloop van het duel voor de camera’s van Veronica. “Ik denk dat we trots mogen zijn, maar op dit moment overheerst de teleurstelling.”

Ajax kwam dankzij een doelpunt van Robert Lewadowski al vroeg op achterstand, maar knokte zich daarna via Dusan Tadic weer op gelijke hoogte. Een rode kaart voor Maximilian Wöber leek vervolgens de nekslag te betekenen voor de Amsterdamse ambities, voordat Thomas Müller na een charge op Nicolás Tagliafico ook direct rood kreeg.

In de laatste tien minuten van het duel vielen vervolgens twee doelpunten in beide doelen en De Ligt denkt dat de toeschouwers genoten hebben van het spektakelstuk: “Iedereen heeft zitten smullen. Het was een lastige wedstrijd, maar ook nu hebben ons heel goed gepresenteerd. We hebben laten zien dat we het Bayern lastig kunnen maken. We hebben met volle passie gespeeld en dat we terugkomen tot 2-1 is grote klasse, maar het is zonde dat je het weggeeft.”