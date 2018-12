Matthijs de Ligt ‘ontsnapt’ aan rode kaart: ‘Onana had de bal wel gehad’

Erik ten Hag wilde na afloop van de wedstrijd met PEC Zwolle (1-4 zege) niet veel kwijt over de blessures die Ajax opliep in Overijssel. Donny van de Beek en André Onana moesten zich al in de eerste helft laten wisselen en werden vervangen door respectievelijk Zakaria Labyad en Kostas Lamprou. Ajax moest het in Zwolle ook al stellen zonder Kasper Dolberg, die vrijdag op de afsluitende training een knieblessure opliep.

Hakim Ziyech, pas net hersteld, kwam niet in het veld. “We gaan morgen bekijken of de uitgevallen spelers twijfelgevallen zijn voor het duel met Bayern München”, zei Ten Hag na afloop tegen FOX Sports. Van de Beek leek bij de aanname met zijn rechterknie zijn linkerknie te raken. Onana greep na een redding op een schot van Zian Flemming naar zijn hamstrings.

“We speelden tegen een felle tegenstander, maar we moeten daar onderuit voetballen. Ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd”, vertelde Ten Hag over het duel in het MAC³PARK stadion. Ajax had het lang moeizaam, maar scoorde na rust toch nog tweemaal. Matthijs de Ligt kreeg na vijf minuten de eerste gele kaart van de wedstrijd. De verdediger vloerde Kingsley Ehizibue, waarna de spelers van PEC om rood smeekten. Scheidsrechter Jochem Kamphuis vond een gele kaart voldoende en werd daarin gesteund door de videoscheidsrechter.

“Wij verliezen de bal te makkelijk. Daar komt een counter uit”, blikte De Ligt terug op het moment. “Ik onderschep de bal en raak hem heel licht. Hij speelt hem heel ver voor zich uit, maar het is wel een overtreding. Ik denk dat geel een terechte beslissing is en dat Onana de bal had gehad.” De Ligt sprak met zijn uitgevallen ploeggenoten. “Ik heb even gevraagd hoe het met Onana is, maar hij kon er nog niet veel over zeggen. Ik denk dat het bij Donny wel goed zit.”

De Ligt maakt dit seizoen nauwelijks nog overtredingen. "Dat is denk ik ook ontwikkeling en ervaring. Je voelt het nu beter aan en kijkt beter naar de situatie. Ik ben denk ik ook sneller geworden, waardoor je minder snel aan de noodrem hoeft te trekken", zo gaf hij aan. "Toevallig maak ik vandaag weer een overtreding, dat is jammer. En mijn eerste gele kaart."