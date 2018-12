‘Frenkie de Jong en zaakwaarnemer hingen aan lippen van Josep Guardiola’

Manchester City was lange tijd in de race voor de handtekening van Frenkie de Jong, maar volgens de vrijdageditie van De Telegraaf gaat de middenvelder van Ajax volgend jaar zomer ‘zo goed als zeker’ bij Paris Saint-Germain aan de slag. Het dagblad wijst er in een reconstructie op dat de 21-jarige middenvelder en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun de dag na de Nations League-wedstrijd tussen Duitsland en Nederland (2-2) een bliksembezoek aan Engeland brachten.

De Telegraaf schrijft dat De Jong en Dursun ‘aan de lippen van Josep Guardiola hingen’ en de manager van Manchester City in ‘een uren durend onderhoud’ de spelmaker leek ervan te hebben overtuigd om zijn loopbaan in Engeland voort te zetten. De Spanjaard legde destijds ook uit wat voor plannen hij met de middenvelder had. Ronald Koeman had dik een maand geleden tijdens een lunch met zijn ex-ploeggenoten Guardiola en technisch directeur Txiki Begiristain al over de kwaliteiten van het talent gesproken.

‘PSG betaalt Ajax 75 miljoen euro voor Frenkie de Jong’

PSG lijkt donderdag volgens de laatste berichten echter terrein te hebben gewonnen op Manchester City. Technisch directeur Antero Henrique en oud-voetballer Maxwell hadden een ontmoeting met Dursun in de Harbour Club en nadien stond in de Johan Cruijff ArenA een onderhoud met onder meer directeur voetbalzaken Marc Overmars op het programma. De Franse topclub gaf aan aan de vraagprijs van 75 miljoen euro te willen voldoen, terwijl de financiële eisen van De Jong voor de Parijzenaars zeer waarschijnlijk geen struikelblok zullen vormen.

Als De Jong inderdaad voor een dergelijk bedrag naar PSG gaat, wordt het de duurste uitgaande transfer ooit van Ajax en de Eredivisie. Dat record staat nu nog op naam van Davinson Sánchez, die anderhalf jaar geleden voor veertig miljoen euro van Ajax naar Tottenham Hotspur ging. De duurste Nederlander blijft Virgil van Dijk, die in januari van dit jaar voor 85 miljoen euro van Southampton naar Liverpool ging. Hij brak het record van Overmars, die in 2000 voor een bedrag van omgerekend 40 miljoen euro van Arsenal naar Barcelona overstapte.