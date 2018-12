‘Ajax is in kwaliteit een stuk verder, maar dat heeft met geld te maken’

Feyenoord neemt het donderdagavond op tegen VVV-Venlo, de ploeg waar Maurice Steijn al voor het vierde seizoen op rij aan het roer staat. Afgelopen zomer kwam het voor Steijn bijna tot een overstap naar de club uit Rotterdam. Hij was in beeld om de technische staf van Giovanni van Bronckhorst te versterken. De overstap ketste uiteindelijk af en Steijn verlengde in Venlo.

Dat de overstap naar Feyenoord geen doorgang vond, heeft Steijn inmiddels al uit zijn hoofd gezet. “Ik had nog een jaar contract bij VVV, zit hier nu voor het vierde jaar en dat is tegenwoordig extreem lang voor een trainer in Eredivisie”, legt Steijn uit in gesprek met De Telegraaf. VVV wilde zijn contract openbreken en verlengen. “Je kijkt als trainer na zoveel seizoenen of alles er nog is. Het gevoel, de ambitie en ik lieg niet. Het werken bij een topclub als Feyenoord, inclusief de combinatie met Europees voetbal, leek me ook interessant. Daarbij ben ik heel transparant geweest. VVV was overal van op de hoogte.”

Steijn koos uiteindelijk voor een nieuw tweejarig contract in Venlo. “Ik heb prima contact gehad met Martin van Geel, Giovanni van Bronckhorst en Jan de Jong. We hebben elkaar een hand gegeven en ik gun Feyenoord nog steeds het beste”, aldus Steijn. “Van beide kanten is er geen probleem gemaakt. Ik vind Feyenoord nog steeds een schitterende club. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt...”

De coach van VVV verwacht donderdag een zware avond in De Kuip. Hij was onder de indruk van de manier waarop Feyenoord afgelopen zondag tegen PSV speelde. “Iedereen vergeet dat Feyenoord een ploeg heeft met veel internationals en spelers met grote individuele kwaliteit. Feyenoord is een tijd lang neergezet als een ploeg die niet meer om de titel kan spelen. Goed, vooral Ajax is in kwaliteit een stuk verder. Maar dat heeft met geld te maken. Zoals Feyenoord zondag tegen PSV voetbalde, is het absoluut nog een topploeg in Nederland.”