Daley Blind: ‘Misschien komt er in de zomer wel weer iets anders op mijn pad’

Daley Blind keerde afgelopen zomer niet terug naar Ajax om af te bouwen. Het is naar eigen zeggen niet onwaarschijnlijk dat de linkspoot aan het einde van het seizoen wellicht een nieuw avontuur aangaat. “Met 28 jaar voel ik me in de kracht van mijn carrière. Als ik dit niveau kan vasthouden, bij Ajax en bij Oranje, komt er komende zomer misschien wel weer iets anders op mijn pad”, zo verzekert de ex-speler van Manchester United.

“Of volgend jaar.” Blind voelt zich niet te oud om nog een volgende stap te maken. “Wie weet blijf ik hier wel tot het einde van mijn loopbaan, maar zeker hoe we het nu doen, hoe we onszelf profileren, in de Champions League en met Oranje, is dat geen uitgemaakte zaak”, vertelt de Oranje-international in gesprek met Voetbal International. “Ik denk dat ik nog bij veel buitenlandse clubs op de radar sta.”

Mocht Blind ooit daadwerkelijk concrete belangstelling genieten, dan kijkt wederom naar zijn eigen kwaliteiten. “Maar ook naar mijn tekortkomingen. Ik denk niet dat ik met mijn spel tot mijn recht kom bij een laagvlieger in de Premier League, waar het vooral beuken, vliegen en knokken is, en minder op het voetbal gericht. Ik ben het best in een voetballende ploeg”, benadrukt de verdediger, die Ajax minimaal zestien miljoen euro heeft gekost en een contract tot medio 2022 heeft.

Elke week spelen én belangrijk zijn is Blind veel waard. “Bij Ajax kon dat en in combinatie met de plannen van de club voelde ik het enthousiasme groeien. Het was tijd voor een terugkeer naar Ajax.” Blind maakte in december 2008 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, werd in 2009/10 een half jaar aan FC Groningen uitgeleend en maakte medio 2014 de overstap naar Manchester United.