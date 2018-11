Spelers Barcelona in felle discussie na matig optreden tegen PSV

Barcelona won woensdagavond met enig fortuin met 1-2 van PSV, aangezien de thuisploeg verzuimde om de vele kansen in het Philips Stadion om te zetten in doelpunten. Na afloop van de Champions League-wedstrijd hadden Ivan Rakitic en Clément Lenglet een flinke discussie over de wijze waarop PSV bestreden werd.

"Ja, we hebben een tijdje staan discussiëren en dat ging vooral over de slotfase. PSV kreeg veel kansen, maar daar zullen we aan moeten werken, we willen de verdediging verbeteren. Of het nu weer goed is tussen ons? Zeker. Dit soort dingen gebeuren in iedere wedstrijd”, wordt de Franse verdediger na afloop van het gewonnen duel geciteerd door onder meer Marca.

"Ik ga mijn ploeg niet bekritiseren, maar het is duidelijk dat er het een en ander beter moet”, aldus Lenglet, die met Barcelona groepswinnaar is geworden met dertien punten uit vijf wedstrijden. Tottenham Hotspur en Internazionale, die allebei zeven punten hebben verzameld, gaan uitmaken wie de nummer twee wordt in Groep B. PSV is door de nederlaag Europees uitgeschakeld.