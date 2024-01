Ivan Rakitic vertrekt definitief bij Sevilla, dat Feyenoord-flop wil aantrekken

Ivan Rakitic is niet langer speler van Sevilla, zo maakt de Spaanse club kenbaar via de officiële kanalen. De 35-jarige middenvelder uit Kroatië heeft zich tot medio 2025 verbonden aan Al-Shabab, de nummer elf van de Saudi Pro League. Bij zijn nieuwe club gaat Rakitic spelen met Belgisch international Yannick Carrasco.

Door het vertrek van Rakitic maakt Sevilla behoorlijk wat ruimte vrij in het salarisbudget. De routinier was gedurende de eerste seizoenshelft vrijwel altijd basisspeler, maar drukte behoorlijk op de begroting in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla, de huidige nummer zestien van LaLiga, ziet met Rakitic een waar clubicoon vertrekken.

In totaal speelde Rakitic, verdeeld over twee verschillende periodes, liefst 323 officiële wedstrijden als Sevillista. Daarin was de in Zwitserland geboren rechtspoot goed voor 51 doelpunten en 63 assists. De 106-voudig international van Kroatië won met Sevilla tweemaal de Europa League.

Het vertrek bij Sevilla betekent ook een vertrek uit Spanje. Rakitic was al sinds 2011 actief in LaLiga. Tussen 2014 en 2020 stond Rakitic onder contract bij FC Barcelona, met wie hij enorme successen boekte. Met Barça won hij onder meer de Champions League en vier landstitels. In totaal speelde Rakitic 310 wedstrijden namens Blaugrana, alvorens hij terugkeerde naar zijn geliefde Sevilla.

Nu kiest Rakitic voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië. Bij Al-Shabab krijgt de middenvelder te maken met landgenoot en trainer Igor Biscan, die sinds oktober de scepter zwaait in Riyadh. Biscan is bij Al-Shabab de opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. Naast Carrasco staan Marokko-international Romain Saïss en Fransman Habib Diallo onder contract bij Al-Shabab.

Róbert Bozenik

Na het vertrek van Rakitic hoopt Sevilla de komst van voormalig Feyenoord-spits Bozenik af te ronden. De 24-jarige Slowaak laat dit seizoen een uitstekende indruk achter bij het Portugese Boavista, waar hij tot medio 2026 vastligt. In 22 officiële wedstrijden voor zijn club was de rechtspoot goed voor 9 doelpunten en 2 assists. Door de extra vrijgekomen financiële ruimte hoopt Sevilla onder meer Werder Bremen af te troeven.

Een transfer van Bozenik naar Spanje kan gunstig zijn voor Feyenoord. De Stadionclub verkocht de aanvalsleider afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro. Bij zijn volgende transfer ontvangt Feyenoord twintig procent op de winst die Boavista maakt. Transfermarkt taxeert Bozenik momenteel op 5 miljoen euro.

