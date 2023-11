Wesley Sneijder en Danny Blind kritisch op 2 PSV’ers: ‘Dat is dodelijk’

Woensdag, 29 november 2023 om 19:50 • Wessel Antes • Laatste update: 20:09

PSV kijkt bij rust tegen een 1-0 achterstand aan in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Een doelpunt van Sevilla-verdediger Sergio Ramos halverwege de eerste helft doet de Eindhovenaren tot dusver de das om. In de rustanalyse op RTL 7 is Wesley Sneijder kritisch op verdediger André Ramalho. Ziggo Sport-analist Danny Blind richt zijn pijlen juist op aanvaller Hirving Lozano, die geblesseerd uitviel in het Champions League-treffen.

Sneijder zoomt in op de twijfelachtige rol van Ramalho bij de openingstreffer van Ramos. “Ramalho doet dit gewoon helemaal verkeerd. Die moet op de bal letten en kijken waar hij wordt genomen. Nu maakt hij een stap, waardoor Ramos helemaal in die vrije ruimte uitkomt. Dat is dodelijk.” Ramos kon de bal na een vrije trap van Ivan Rakitic vrij achter Walter Benítez lopen.

De legendarische middenvelder van onder meer Oranje en Internazionale ergert zich aan PSV. “Dat kinderlijk verliezen van die duels... Dat gebeurt nu al 45 minuten lang”, aldus Sneijder. “Sevilla wint elk, maar dan ook elk duel. Je ziet het gewoon gebeuren. We hadden het voor de wedstrijd over die oude mannen, maar die oude mannen troeven ze af.”

Blind

Op Ziggo Sport uit ook Blind zijn onvrede over PSV. “Het eerste kwartier was PSV zichzelf nog wel”, begint de Ajacied zijn analyse. “Er was weinig aan de hand. Ze hadden de controle en kregen ook nog een paar mogelijkheden via Bakayoko, met een voorzet op De Jong. Op een gegeven moment zie je dat de scherpte er niet is bij de elementen die er bij Sevilla toe doen.”

“De mogelijkheden liggen op de flanken via Lozano en Bakayoko.” Blind stipt twee mogelijkheden van Lozano aan. In minuut 41 sneed de Mexicaan naar binnen en besloot hij voor eigen succes te gaan in plaats van af te leggen op Bakayoko. “Ik kan hier wel mee leven. Hij kán hem geven, maar ik kan ook goed leven met het feit dat hij het op goal probeert.”

In het begin van de wedstrijd veroverde PSV het balbezit. De bal kwam terecht bij Lozano, die direct vanaf een meter of twintig besloot uit te halen. "Hier heb ik meer moeite mee", vertelt Blind bij het zien van de beelden. "Als hij hier de bal op Til geeft, staat hij gewoon vrij voor de keeper! Dat vind ik... Dan gaat hij (Lozano, red.) van tien meter verder schieten met vier à vijf verdedigers voor zich, terwijl Til daar een geweldige loopactie maakte. Dat is Lozano."

Reactie clubwatcher Rik Elfrink via X

Ook Rik Elfrink, PSV-clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, ziet dat de Eindhovenaren het lastig hebben in Sevilla. “Sevilla-uit is voor rust weer een kaakbreker geweest voor PSV, dat dankzij de VAR nog wel in de wedstrijd zit. Een paar keer flink overlopen en geen power of venijn om Sevilla echt pijn te doen: dertien keer op rij winnen in de Eredivisie betekent over de grens vooralsnog niks.”

Elfrink benadrukt ook dat het uitvallen van Lozano met oog op het uitduel met Feyenoord een domper is voor PSV. “Lozano lijkt last te hebben van een hamstring en dat is ook met het oog op zondag slecht nieuws voor Bosz. Zo stapelt de ellende zich op bij PSV, dat Vertessen inbrengt om nog wat te kunnen forceren.”