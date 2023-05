Gatti kopt matig Juventus diep in blessuretijd naar gelijkspel tegen Sevilla

Donderdag, 11 mei 2023 om 23:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:32

Een matig spelend Juventus heeft op de valreep een gelijkspel uit het vuur gesleept in de halve finale van de Europa League. In eigen huis leek het lang te gaan verliezen van Sevilla, maar diep in de blessuretijd maakte Federico Gatti uit een corner de 1-1. Volgende week donderdag om 21.00 uur staat in Sevilla de return op het programma.

Juventus begon met vier andere basisspeler dan afgelopen zondag, toen Atalanta met 0-2 werd verslagen. Onder meer voormalig Ajacied Arkadiusz Milik moest daardoor genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl ex-FC Groningens-speler Filip Kostic het deze keer juist vanaf de eerste minuut mocht laten zien. Aan de kant van Sevilla begon Karim Rekik, die afgelopen weekend tegen Espanyol (3-2 winst) nog in de basis stond, op de bank. Wel was er een basisplaats voor voormalig Ajacied Lucas Ocampos.

Verbaast het iemand nog? ?? Sevilla op voorsprong in de Europa League! ??#juvsev — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2023

In de openingsfase kregen beide ploegen kansen op de eerste treffer. Zo schoot Kostic voorlangs, bracht Wojciech Szczesny redding op een kopbal van Ocampos, belette doelman Yassine Bounou Dusan Vlahovic – die buitenspel bleek te staan - tot twee keer toe het scoren en raakte Ocampos een voorzet van Ivan Rakitic niet goed. In de 26ste minuut was het alsnog raak voor Sevilla. Na een razendsnelle omschakeling schoot Youssef En-Nesyri een lage voorzet van Ocampos binnen: 0-1.

Juventus was het na die openingsgoal kwijt en de bezoekers kregen verschillende mogelijkheden om de score te verdubbelen. Een schot van Ocampos werd echter geblokt, Danilo kon ternauwernood voorkomen dat En-Nesyri oog in oog met Szczesny voor de 0-2 tekende, diezelfde Poolse doelman tikte even later redding een afstandsknal van Rakitic over en vlak voor rust schoot En-Nesyri net naast. Zo mocht Juventus blij zijn dat het halverwege ‘slechts’ 0-1 stond.

Juventus kwam vol energie de kleedkamer uit en werd enkele keren gevaarlijk. Zo kon Federico Chiesa een vrije trap van Ángel Di María nét niet verlengen met de voet en bracht Bounou redding op een schot van Samuel Iling Junior. In de slotfase was la Vecchia Signora vervolgens lange tijd niet meer in staat om nog grote kansen op de gelijkmaker te creëren, tot het in de 97ste minuut nog een corner kreeg en Gatti de 1-1 binnen wist te koppen.