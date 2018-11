Wanneer is de Champions League-loting en wie kan Ajax loten?

Ajax heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Na dertien jaar zijn de Amsterdammers er eindelijk in geslaagd om de groepsfase van het miljardenbal te overleven. Met nog een thuiswedstrijd tegen Bayern München voor de boeg, kan de ploeg van trainer Erik ten Hag de tweede plaats niet meer ontgaan. Hoe nu verder? Wanneer is de loting voor de achtste finales en wie zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax?

Ajax won dinsdagavond met 0-2 van AEK Athene, dankzij twee doelpunten van Dusan Tadic. De Amsterdammers gaan momenteel aan de leiding in Groep E, maar daar kan later op de avond verandering in komen als Bayern het opneemt tegen Benfica. Het hoogst haalbare voor Ajax is nu de groepswinst, wat belangrijk kan zijn met het oog op de loting voor de achtste finales.

Waar en wanneer is de loting?

De loting voor de achtste finales van de Champions League vindt plaats op maandag 17 december om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon. Een week eerder, op 11 en 12 december, vinden de laatste groepswedstrijden plaats. Ajax sluit de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Bayern München (12 december, 21.00 uur). De inzet bij dit duel is de eerste plaats in de poule.

Tijdens de loting worden de clubs ingedeeld in twee verschillende potten. In de ene pot bevinden zich alle groepswinnaars en in de andere pot zitten de nummers twee. De geplaatste groepswinnaars spelen hun heenwedstrijd in de achtste finale op vreemde bodem (12/13 en 19/20 februari) en de return (5/6 en 12/13 maart) voor eigen publiek.

Mogelijke tegenstanders Ajax

Clubs die bij elkaar in de poule zitten, kunnen elkaar niet tegenkomen in de achtste finales. Ajax kan Bayern dus niet treffen in de volgende ronde. Ook clubs die bij elkaar in de competitie zitten, kunnen elkaar niet tegenkomen in de achtste finales. Wanneer Barcelona en Real Madrid zich allebei plaatsen voor de volgende ronde, kunnen zij elkaar dus niet tegenkomen in de achtste finales.





GROEP 1E PLAATS 2E PLAATS A Borussia Dortmund Atlético Madrid B Barcelona Internazionale C Liverpool Napoli D FC Porto Schalke 04 E Ajax Bayern München* F Manchester City Olympique Lyon G AS Roma Real Madrid H Juventus Manchester United

*Ajax kan Bayern München niet loten in de achtste finales.

Speelschema Champions League

12/13/19/20 februari: achtste finales, heenwedstrijd

5/6/12/13 maart: achtste finales, return

15 maart: loting kwartfinales en halve finales

9/10 april: kwartfinales, heenwedstrijd

16/17 april: kwartfinales, return

30 april/1 mei: halve finales, heenwedstrijd

7/8 mei: halve finales, return

Zaterdag 1 juni: finale (Estadio Metropolitano, Madrid)