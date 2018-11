Oranje plaatst zich ondanks vroege rode kaart voor WK in Frankrijk

Het Nederlands dameselftal heeft zich geplaatst voor het WK van volgend jaar zomer in Frankrijk. De Oranje Leeuwinnen hadden vrijdag in De Galgenwaard met 3-0 gewonnen van Zwitserland en zaten daardoor op rozen voor de return van dinsdagavond. In Schaffhausen had Oranje aan een gelijkspel (1-1) voldoende om zich te kwalificeren voor het mondiale eindtoernooi.

Op het kunstgras van LIPO Park kreeg het Oranje van bondscoach Sarina Wiegman de eerste kans van de wedstrijd: Shanice van de Sanden mikte wild naast. Zwitserland begon nochtans relatief fel aan de wedstrijd en kwam na zeven minuten plotseling met een vrouw meer op het veld te staan. Anouk Dekker verspeelde de bal aan Ramona Bachmann van Chelsea, haalde de doorgebroken Zwitserse onderuit en werd getrakteerd op een rode kaart. Wiegman haalde Jill Roord naar de kant voor verdedigster Merel van Dongen.

Roord van Bayern München was in de basis gestart vanwege de blessure bij Jackie Groenen en nadat ze na haar wissel in de dug-out had plaatsgenomen, barstte ze in tranen uit. Ook met een pion minder op het veld kende Oranje echter niet veel problemen met Zwitserland. Het thuisteam kwam niet verder dan een vrije trap van Bachmann, die over zeilde, en een mislukte poging van Eseosa Aigbogun. De beste kans was zelfs voor Van de Sanden: de rechtsbuiten van Olympique Lyon stuitte op de keepster van Zwitserland.

In de tweede helft was het gauw raak voor Oranje: Van de Sanden zocht Martens, de linksbuiten gaf de bal mee aan Vivianne Miedema en de spits rondde af. Zwitserland moest hierdoor vijf keer scoren om het WK te bereiken. Na doelkansen voor opnieuw Miedema en Noëlle Maritz werd het na 71 minuten gelijk: invalster Coumba Sow prikte van dichtbij binnen. In de mist van Schaffhausen kwam Zwitserland echter niet verder meer en dus kon de champagne worden ontkurkt in de kleedkamer van Oranje.