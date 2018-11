Mbappé: ‘Het is onfatsoenlijk voor mij, omdat ik uit een bescheiden familie kom’

Der Spiegel onthulde vorige week op basis van documenten van Football Leaks het omvangrijke eisenpakket van Kylian Mbappé in de contractonderhandelingen met Paris Saint-Germain. In gesprek met RTS zegt de negentienjarige aanvaller dat het systeem in de voetbalwereld nu eenmaal op deze manier werkt.

“Het is heel onfatsoenlijk voor mij, omdat ik uit een zeer bescheiden familie kom. Maar zo werkt de markt nu eenmaal, in de voetbalwereld gaat het op deze manier. Ik ga het voetbal niet in mijn eentje veranderen. Ik zit in het systeem. Je moet weten hoe je dat moet respecteren en je moet je plaats kennen”, aldus Mbappé. De aanvaller zou bijvoorbeeld 55 miljoen euro, verspreid over vijf jaar, verdienen bij Paris Saint-Germain.

Mbappé heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld en heeft op zeer jonge leeftijd al een WK achter zijn naam staan. Om die reden wordt de aanvaller geregeld vergeleken met Pelé, maar hij wil naar eigen zeggen niemand imiteren. “Net als alle grote spelers, wil je je eigen verhaal schrijven en niet dat van iemand anders kopiëren. In mijn ogen is het natuurlijk om veel zelfvertrouwen te hebben, ook al moet je iedere dag nederig zijn.”

“Dat zijn krachten die grote spelers moeten bezitten”, aldus Mbappé, die het ook belangrijk vindt om af en toe een lolletje te trappen. “Er is geen slecht moment om te lachen, zelfs niet vijf minuten voor een wedstrijd. Het is af en toe goed om een beetje onvolwassen te zijn. Er is zoveel druk in de voetbalwereld, dat het niet verkeerd is om een beetje lol te hebben in deze omgeving.”