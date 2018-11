Neres neemt Ajax bij de hand bij bekerzege op Go Ahead Eagles

Ajax heeft zich zonder zich overmatig in te spannen, geplaatst voor de achtste finale van de KNVB Beker. De Amsterdammers waren woensdag in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 te sterk voor Go Ahead Eagles, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Erik ten Hag gaf veel spelers de kans die normaliter geen basisplaats hebben.

De trainer liet onder anderen Kostas Lamprou, Perr Schuurs, Mitchel Bakker, Zakaria Labyad en Václav Cerny in de basis beginnen en kon na ruim een half uur voetballen rustig achteroverleunen. Toen opende David Neres namelijk de score door aanvoerder Jeroen Veldmate uit te kappen en met rechts binnen te trappen: 1-0. Ajax had al eerder op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat een schot van Neres werd gekeerd door Hobie Verhulst en de doelman ook een antwoord had op een krullende en harde inzet van Labyad.

Nog voor de pauze gooide Ajax het duel in het slot: Labyad nam de bal mee na een boogbal van Klaas-Jan Huntelaar en knalde de bal met zijn linker achter Verhulst. In de tweede helft kwam het eerste gevaar wederom van de gastheer: een hard schot van verdediger Rasmus Kristensen zeilde over het doel. Na ruim een uur voetballen vond Ajax de derde treffer: spits Huntelaar tikte eenvoudig binnen na een lage voorzet van Kristensen.

Ten Hag wist dat de buit binnen was en voerde een dubbele wissel door: Dani de Wit en Matthijs de Ligt kwamen binnen de lijnen voor Donny van de Beek en Cerny. Invaller De Wit had meteen voor de 4-0 kunnen zorgen, maar hij kopte na voorbereidend werk van Neres over en later miste ook Labyad nog een goede kans op de 4-0. Ten Hag gunde vervolgens ook Kasper Dolberg speelminuten, maar er werd niet meer gescoord. Ajax kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen Willem II.