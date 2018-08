Ten Hag: ‘Het belangrijkste is dat je die gasten naar elkaar ziet groeien’

De vreugde was dinsdagavond groot bij Ajax na het 0-0 gelijkspel bij Dynamo Kiev. Door de remise mogen de Amsterdammers voor het eerst in vier jaar de groepsfase van de Champions League weer in. “Het is genieten dat deze groep in korte tijd zo naar elkaar is gegroeid”, vertelde Erik ten Hag tegen Veronica. “Het is toch geweldig dat we naar het kampioenenbal mogen. Daar hoort Ajax.”

Ten Hag stond al tijdens de voorronden van de Champions League onder druk, vooral nadat de Amsterdamse club ruim dertig miljoen euro had uitgetrokken voor de zomerse komst van het ervaren duo Dusan Tadic en Daley Blind. “Maar zo voelde ik dat niet. Bij Ajax moeten we altijd presteren. We hebben de voorronden van de Champions League soeverein overleefd.”

“We gaan de Champions League in. Dat is geweldig. En er zit nog zo veel lucht naar boven in. Wel hebben we hier in Kiev veel te veel kansen gemist”, erkende de oefenmeester. “We moeten echt effectiever worden. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Dat ga ik ze nog wel onder de neus wrijven. We moeten elkaar uitdagen en iedere week beter worden.”

“Maar het belangrijkste is dat je die gasten naar elkaar ziet groeien. Staf en spelersgroep; het wordt een eenheid. Daarin moeten we verdergaan.” Of het bereiken van de Champions League dé mijlpaal in de nog prille trainerscarrière van Ten Hag is? “Een goede prestatie, maar ik heb nog wel meer dingen gedaan, al gaat dit er zeker bij horen. Ik moet echter de hele club een compliment geven. Hoe we dit proces hebben gevoerd, heel veel mensen hebben hieraan bijgedragen.”

De loting voor de groepsfase van het miljoenenbal wordt donderdag om 18.00 uur verricht. Naast Ajax kan ook PSV zich nog plaatsen. De Eindhovenaren spelen woensdag de return in eigen stadion tegen BATE Borisov. Het uitduel eindigde in een 2-3-zege.