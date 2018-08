Koeman voert ‘heel goed gesprek’ met Mazraoui

Noussair Mazraoui behoorde tot de voorselectie van Marokko voor het WK, maar speelt zijn toekomstige interlands mogelijk voor het Nederlands elftal. De Telegraaf meldt dat de rechtsback deze week een gesprek heeft gehad met Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma.

De bondscoach en de directeur hebben geïnformeerd in hoeverre de twintigjarige Mazraoui openstaat voor een interlandloopbaan bij Oranje. “Het is een heel goed gesprek geweest. Zowel Koeman als Hoogma heeft het heel professioneel aangepakt”, reageert zaakwaarnemer Mustafa Nakhli in de krant.

Volgens Nakhli had de keuzeheer van Oranje ‘een goed verhaal’: “Hij heeft een plan voor ogen met hem en het is duidelijk dat hij graag wil dat Noussair voor het Nederlands elftal uitkomt. Maar Hoogma en Koeman hebben Noussair ook in zijn waarde gelaten, niet gepusht en vrijgelaten in zijn keuze”, aldus Nakhli.

Mazraoui moet volgens zijn agent ‘rustig’ gaan nadenken en heeft zijn keuze nog niet gemaakt omdat hij de knoop eerder nooit hoefde door te hakken. De verdediger, die van nature een middenvelder is, speelde voor onder meer de Onder-20 van Marokko. Voor Ajax staat de teller inmiddels op vijftien wedstrijden in het eerste elftal.