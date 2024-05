Atalanta-coach vreest voor einde seizoen van EK-kandidaat Marten de Roon

Een persoonlijk drama voor Marten de Roon. De middenvelder verliet in de Coppa Italia-finale geëmotioneerd het veld na een opgelopen blessure en moet nu vrezen dat hij de climax van het seizoen misloopt.

De Roon stortte na 65 minuten voetballen ter aarde en moest vervangen worden. De Roon kon zijn tranen niet bedwingen bij het verlaten van het veld.

Nog veel is onduidelijk over de ernst van zijn blessure en wat hem precies mankeert, maar afgaande op Atalanta-manager Gian Piero Gasperini voorspelt de sneue aftocht weinig goeds.

"Een flinke tegenvaller", zo baalde de coach na afloop van het verloren finaleduel. Gasperini wilde niet op de zaken vooruit lopen maar ging uit van het ergste. "Misschien is het wel het einde van zijn seizoen.”

Een blessure had voor pechvogel De Roon niet op een veel erger moment kunnen komen. Atalanta beleeft het einde van een toch wel succesvol seizoen. 22 mei neemt de ploeg van Gasperini het in de Europa League-finale op tegen het nog altijd ongeslagen Bayer Leverkusen.

Een duel dat De Roon misschien wel aan zich voorbij moet laten gaan. Als de blessure inderdaad zo ernstig blijkt als gevreesd, moet De Roon misschien ook wel het EK aan zich voorbij laten gaan.

Uiteraard is nog niet bekend of bondscoach Ronald Koeman voornemens is om de controleur in zijn selectie op te nemen, maar een blessure zou natuurlijk sowieso roet in het eten gooien.

