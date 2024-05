‘Withete Allegri ontspoort na afloop van bekerwinst Juve en bedreigt journalist’

De directeur van Tuttosport, Guido Vicario, is woensdag na afloop van de Coppa Finale tussen Juventus en Atalanta (0-1 winst voor Juventus) bedreigd door Juventus-coach Massimiliano Allegri, zo schrijft eerstgenoemde in dat blad.

Vicario doet in de Italiaanse krant verslag van zijn kant van het verhaal. Allegri liep volgens hem 'van streek' rond in de gangen van het Stadio Olimpico. Terwijl hij zijn laatste mediaverplichtingen afrondde, liep hij Vicario tegen het lijf.

?????? Italian newspaper Tuttosport director Guido Vaciago: “After the game, Allegri told me: you’re a sh**y director! Write the truth in your newspaper, not what the club tells you”. “Look, I know where to come and get you. I know where to wait for you”. “I'll come and rip off… pic.twitter.com/mPgYKUsci3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

"Ja, jij, je bent een shitty directeur", beet Allegri Vicario toe. "Schrijf de waarheid in de krant en niet dat wat de club je vertelt." Vicario probeerde de oefenmeester naar eigen zeggen te kalmeren, waarna Allegri aan de journalist zou hebben getrokken en hem zou hebben geduwd.

Dat, alvorens de geëmotioneerde coach zich liet verleiden tot een verbale bedreiging. "Kijk, ik weet waar ik heen moet. Ik kom je halen. Ik weet waar ik op je moet wachten. Ik kom je beide oren eraf trekken. Ik kom en sla je in je gezicht. Schrijf de waarheid in de krant!"

Vervolgens zou een medewerker van de Serie A en en een persmedewerker tussenbeide zijn gekomen en werd Allegri de perskamer in gesleept. Het was voor de trainer sowieso een avond waarin de emoties hoog opliepen.

De trainer werd vlak voor het laatste fluitsignaal van het veld gestuurd, nadat hij met zijn jasje gooide en door het lint ging tegenover de arbitrage. Na afloop leek de coach ook nog te ruziën met sportief directeur Cristiano Giuntoli, met wie hij de feestvreugde niet bepaald leek te willen delen.

Allegri will leave a year early but he would have wanted more clarity, he felt he deserved it. Maybe this is behind the gesture to Giuntoli. (@LaStampa) pic.twitter.com/FNhDebGL4D — JuveFC (@juvefcdotcom) May 16, 2024

Volgens transfermarktspecialist Fabrizio Romano is het ook nog maar zeer de vraag of Allegri volgend jaar in de groep staat voor Turijn. Het veroveren van de Coppa Italia gaf het anderszijds teleurstellende seizoen wat glans, maar erg tevreden is men bij Juventus niet.

Ook daarover werd Allegri na afloop gevraagd. "Ik laat een winnend Juventus achter als ik niet langer trainer ben. De club heeft het recht om wel of niet voor een nieuwe trainer te gaan. Ik kan alleen maar zeggen dat ik veel plezier heb gehad en verschillende finales gespeeld heb, dat ik hier acht jaar heb doorgebracht en daar alleen maar dankbaar voor kan zijn."

