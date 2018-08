El Ahmadi woest om berichtgeving: ‘Dat soort dingen pik ik niet’

Feyenoord heeft met twee nederlagen tegen AS Trencín en De Graafschap enkele zware dagen achter zich. De Rotterdammers verloren in het eerste duel met de Slowaken in het kader van de derde voorronde van de Europa League met 4-0, terwijl in Doetinchem de promovendus met 2-0 te sterk was. Veel fans van Feyenoord zien het vertrek van Karim El Ahmadi als een aderlating.

De 33-jarige middenvelder vertrok deze zomer bij Feyenoord om zich aan te sluiten bij Al-Ittihad, maar Voetbal International meldde woensdag dat de Marokkaans international graag was gebleven, maar dat een aanbieding van technisch directeur Martin van Geel uitbleef. In gesprek met De Telegraaf ontkent El Ahmadi dit verhaal stellig.

“Ik heb de berichten gelezen dat ik mijn contract had willen verlengen bij Feyenoord en dat de club geen enkele aanbieding meer heeft gedaan. Dat soort dingen stoken het vuur in deze fase op en dat pik ik niet”, aldus de veteraan, die Van Geel en trainer Giovanni van Bronckhorst juist zeer dankbaar is dat zij hebben willen meewerken aan een vertrek.

“Zij wisten dat ik de wens had om na het afgelopen seizoen, dat we afsloten met het winnen van de KNVB-beker, en na het WK nog één mooi contract in het buitenland te tekenen. Feyenoord heeft als dank voor mijn bewezen diensten en mijn loyaliteit na al die jaren geen transfersom meer gevraagd. Daarmee werd ik geholpen en dat zegt heel veel over de band tussen mij en Feyenoord”, besluit El Ahmadi.