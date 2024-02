El Ahmadi benoemt slachtoffer voor Berghuis: ‘Ik zou hem snel opzoeken’

Karim El Ahmadi denkt dat er donderdagavond voor Ajax en Steven Berghuis veel te behalen valt over de rechterflank. Dat zegt de analist van ESPN in Voetbalpraat. De voormalig middenvelder verwacht dat FK Bodø/Glimt gaat starten met linksback Fredrik André Bjørkan, die op huurbasis bij Feyenoord allesbehalve een goede indruk achterliet.

Feyenoord huurde Bjørkan in het kampioensjaar 2022/23 van Hertha BSC. De twaalfvoudig international van Noorwegen kwam uiteindelijk slechts tot 69 minuten namens de Rotterdamse topclub.

Bjørkan deed enkel mee in de gewonnen uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles (3-4), waarna hij Marcos López en Quilindschy Hartman voortdurend voor zich moest dulden in de selectie van trainer Arne Slot. In januari 2023 besloot Feyenoord Bjørkan vervroegd terug te sturen naar Berlijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een aantal dagen later maakte Hertha bekend dat Bjørkan transfervrij zou terugkeren naar Bodø/Glimt, waar hij gewoon weer een belangrijke kracht is. Onder trainer Kjetil Knutsen kan Bjørkan vrijwel altijd rekenen op een basisplaats.

Na het debuut van Bjørkan moest de Noor het ontgelden bij El Ahmadi. “Hij was mijn favoriete speler”, zegt de oud-Feyenoorder cynisch. “Volgens mij heeft hij maar één wedstrijd gespeeld en toen maakte hij wel echt een hele matige indruk.”

El Ahmadi heeft een duidelijke boodschap voor Berghuis, vermoedelijk de directe tegenstander van Bjørkan. “Als hij rechtsbuiten staat, dan zou ik hem snel opzoeken.” El Ahmadi en Berghuis zijn goed bevriend en werden in 2017 samen kampioen met Feyenoord.

Toch wil El Ahmadi zijn eerdere kritiek op Bjørkan een beetje nuanceren. “Ik denk dat hij het nu best wel goed doet daar in de wedstrijden die hij heeft gespeeld, maar hier in Nederland was het niet best.” De wedstrijd tussen Ajax en Bodø/Glimt begint donderdagavond om 21:00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties