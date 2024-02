Analisten van ESPN zijn lyrisch: ‘De meest stabiele Feyenoorder dit seizoen’

Feyenoord heeft donderdag met pijn en moeite de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Arne Slot imponeerde nauwelijks tegen FC Groningen, maar stapte toch met een 2-1 overwinning van het veld.

Nadat Laros Duarte de bezoekers in de eerste helft op voorsprong had gezet, liet David Hancko het Rotterdamse publiek voor de eerste keer juichen. De Slowaak schoot raak bij de tweede paal op aangeven van Calvin Stengs. Ondrej Lingr voltrok in minuut 83 het vonnis.

"Dit is de meest stabiele Feyenoorder dit seizoen", is Kees Kwakman na afloop lyrisch over Hancko. Karim El Ahmadi is het daar volledig mee eens. "Het lijkt me zo heerlijk om met die gast te spelen", stemt ook Jan Joost van Gangelen in.

"Hij is op heel weinig foutjes te betrappen. Echt een fantastische goal trouwens. Een prachtige goal. Die bal van Stengs was ook prachtig", aldus Kwakman. El Ahmadi: "En hij (Hancko, red.) speelt alles hè."

Reactie Hancko

Hancko verscheen na afloop zelf voor de camera. "Ik ben heel blij met mijn goal en dat ik het team heb kunnen helpen om terug te komen in de wedstrijd. Tegen Roma en in de competitie wilde het niet lukken, maar nu gelukkig wel."

"We speelden niet goed in de eerste helft. Het was traag en we maakten weinig loopacties in de diepte. De credits gaan naar FC Groningen. Zij wisten wat ze moesten doen en dat maakte het moeilijk voor ons."

Feyenoord wist wel hoe Groningen voor de dag zou komen. "De trainer heeft het laten zien, hun manier van druk zetten met twee aanvallers die veel lopen. We wisten het, maar mentaal waren we misschien wat vermoeid", aldus Hancko.

"Als je een halve finale van de beker speelt, kun je niet spelen zoals wij vandaag gedaan hebben in de eerste helft. Dit is onze kans om iets speciaals te doen. Uiteindelijk hebben we de kansen gecreëerd en gescoord. Dat maakte het verschil waardoor we toch in de finale staan."

