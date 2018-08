Daley Blind wees grote clubs af: ‘Hij wilde om de prijzen spelen'

Daley Blind keerde deze zomer na een periode van vier seizoenen bij Manchester United terug bij Ajax. De verdediger had volgens zijn vader Danny Blind meerdere aanbiedingen op zak, maar koos uiteindelijk weloverwogen voor een terugkeer naar Amsterdam.

"Er waren zeker meerdere clubs die geïnteresseerd waren", vertelt de oud-verdediger, die tevens lid is van de raad van commissarissen (rvc) bij Ajax, zondagavond desgevraagd bij Ziggo Sport. "In Engeland, een aantal in Zuid-Europa... Het was niet de absolute top, maar net een niveau daaronder. Dat wilde Daley niet. Hij wilde echt naar een club waar je om de prijzen kunt spelen."

Daley Blind maakte in de zomer van 2014 voor ongeveer 17,5 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United, maar slaagde uiteindelijk niet op Old Trafford. Hij kwam in vier seizoenen tijd weliswaar tot 141 officiële wedstrijden voor the Red Devils, maar zat met name de laatste twee jaar veelvuldig op de bank.

Daardoor lonkte een vertrek deze zomer al snel, al merkt Danny Blind op dat de transfercarrousel maar moeizaam op gang kwam. "Hij wilde uiteindelijk niet meer wachten en toen kwam Ajax langs. Daar heeft hij voor gekozen", zo klinkt het. Ajax telde uiteindelijk minimaal zestien miljoen euro neer om de 28-jarige Blind terug te halen.