Van Bommel: ‘Dat wij niet als favoriet worden geacht, is niet erg’

Hirving Lozano is fit genoeg om zaterdagavond mee te spelen als PSV het in eigen huis opneemt tegen FC Utrecht. De Mexicaanse aanvaller viel afgelopen week op de training uit met een enkelblessure, maar trainer Mark van Bommel bevestigt dat hij inzetbaar is voor de eerste competitiewedstrijd.

De oefenmeester laat nog in het midden of hij Lozano laat starten tegen FC Utrecht. Hij benadrukt dat de eerste competitiewedstrijd van het seizoen geen gemakkelijk duel zal worden. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we zaterdag gaan winnen”, zo wordt Van Bommel tijdens het wekelijkse persmoment geciteerd door Omroep Brabant en PSV TV. De trainer van PSV vindt het niet erg dat Ajax dit seizoen de favorietenrol heeft in de Eredivisie.

“Dat wij door de kenners niet als favoriet worden geacht is niet erg. Wij moeten het hebben van het team. Daarbinnen kunnen onze spelers individueel excelleren, dat is waar het om draait”, vervolgt de oefenmeester, die vrijdag met Ryan Thomas een nieuwe speler mocht verwelkomen. De middenvelder zal maandag medisch gekeurd worden en is er dus nog niet bij tegen FC Utrecht. “Wij hebben een bepaalde speelwijze waar hij heel goed bij past. Het geeft ons meer mogelijkheden.”

“Hij kan het spel versnellen, is slim en technisch begaafd. Als je een speler kan halen met deze kwaliteiten is dat heel mooi meegenomen”, aldus Van Bommel. Hij beschikt zaterdag over een fitte selectie. “Ze zijn superfit, dat wijzen de data ook uit. Daarmee win je geen wedstrijden, maar het is wel een voorwaarde om wedstrijden te winnen.”