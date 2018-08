Klopp: ‘We zijn nog steeds Rocky Balboa en niet Ivan Drago’

Liverpool versterkte zich deze zomer met Fabinho, Xherdan Shaqiri, Naby Keïta en Alisson Becker. Jürgen Klopp, manager van the Reds, begrijpt dat de verwachtingen rond zijn ploeg nu toenemen. Toch ziet hij Liverpool niet als de voornaamste favoriet voor de landsitel in Engeland, die vorig seizoen naar Manchester City ging.

“Manchester City is de kampioen en zij hebben geen enkele speler verloren, terwijl ze Riyad Mahrez hebben binnengehaald. Ze zijn niet zwakker geworden, dat hebben we in de Community Shield kunnen zien. We zijn nog steeds Rocky Balboa en niet Ivan Drago. Wij moeten harder werken en meer doen, dat moet onze houding zijn”, zo wordt Klopp geciteerd door Sky Sports. “We moeten in de championship mode.”

“Dat is alsof je in het water duikt en je probeert zo lang mogelijk onder water te blijven zonder zuurstof”, vervolgt de Duitse manager, wiens ploeg het seizoen in de Premier League zondag begint met een thuiswedstrijd tegen West Ham United, dat zich behoorlijk versterkte deze zomer. “Je vraagt me naar het gat met Manchester City. Zij hebben vorig seizoen drie punten tegen ons gepakt en wij drie tegen hen. Dat betekent dat andere wedstrijden het verschil hebben gemaakt.”

“De transferwindow is van één kant dicht, maar er zullen nog dingen gaan gebeuren”, aldus Klopp, die deze zomer afscheid moest nemen van Emre Can. De Duitse middenvelder trok transfervrij naar Juventus. “We hadden en hebben nog altijd een goede verstandhouding. Ik heb er geen probleem mee als een speler vertrekt, maar het is jammer voor de club dat hij geen geld heeft opgeleverd. Er is nooit een probleem geweest tussen Emre en mij.”

“Emre is 24 en het kan zijn doel geweest zijn om in een ander land te spelen. Hij heeft vier jaar in Engeland gespeeld, misschien was hij toe aan een nieuwe uitdaging. Waarom niet? Hij is een topspeler en is naar een topclub gegaan. We wisten vrij lang al dat hij ging vertrekken en konden een plan maken. Ik wist dat Emre alles zou blijven geven en hij wilde de laatste wedstrijden erg graag blijven spelen”, besluit Klopp.